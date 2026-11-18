Цялото специализирано полицейско подразделение CRS 8 не е било мобилизирано за националните протести във Франция на 17 ноември. Всички служители са поискали да посетят лекар, което е направило невъзможно включването на ротата в охраната на демонстрациите, съобщи BFMTV, позовавайки се на полицейски източник.

CRS 8 е звено за бързо реагиране, което участва в операции за възстановяване на обществения ред. Полицейски служител от подразделението е описал ситуацията като „общо недоволство“ и е заявил, че служителите са били натоварвани предимно със статични постове около площад „Нация“ в Париж. По думите му това се различава от обичайните задачи на звеното, свързани с бързи намеси на терен.

Над 1000 служители са потърсили лекар

Случаят с CRS 8 е част от по-широко движение сред френските сили за борба с безредиците. Синдикатът Un1té съобщи за „масово движение на изтощение и гняв“, което засяга няколкостотин полицаи от близо десет роти. По-късно синдикален представител заяви пред BFMTV, че броят на служителите, потърсили медицинска консултация, е надхвърлил 1000, а засегнатите роти са между 15 и 20 от общо около 65.

Le Monde съобщи за почти 1000 служители, потърсили лекарска консултация, и за засегнати близо 30 от общо 63 роти на CRS. Според изданието действията са довели до отсъствието на няколкостотин полицаи в деня на националната стачка и протестите.

Официално това не е стачка. Френските полицаи нямат право да стачкуват, но могат да посетят лекар, когато не се чувстват добре. Националният секретар на синдиката Un1té CRS Оливие Кап заяви: „Границите на издръжливостта са достигнати.“ Той посочи умората, нарастващото насилие срещу силите на реда и постоянния недостиг на служители като основни причини за недоволството.

Синдикатите настояват за по-високо заплащане

Полицаите са ангажирани с охрана на протестите почти всеки уикенд през последните седмици. Според Un1té натрупаното натоварване е засилило исканията за по-добри условия на труд и увеличение на възнагражденията.

Синдикатът посочва, че предложеното увеличение на рисковата добавка предвижда 1% от април 2027 г., последвано от по 2% през 2028 и 2029 г. Представителите на служителите настояват за по-бърза и по-съществена промяна.

В Марсилия полицейският план за протестите е бил променен заради недостига на налични CRS. Префектурата на департамента Буш-дю-Рон е отказала коментар за медицинските прегледи и болничните, но е потвърдила, че мерките за охрана са били адаптирани.

Напрежението може да се засили отново на 26 ноември, когато синдикатът Alliance е обявил нов национален протестен ден за служителите на полицията.

Източници: lejdd.fr, lemonde.fr, information.tv5monde.com