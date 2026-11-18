Военноморските сили на САЩ са използвали боеприпаси с изтекъл срок по време на операция „Епик Фюри“ срещу Иран, след като са били прекодирани. Това е заявил изпълняващият длъжността министър на военноморските сили Хунг Као по време на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената на 17 ноември.

„За част от тези боеприпаси променихме кодовете им и така успяхме да използваме боеприпасите с изтекъл срок“, е казал Као. Той е посочил кодовете „Ехо“ и „Фокстрот“, като е обяснил, че те означават, че боеприпасите са изтекли.

Као не е уточнил нито видовете оръжия, нито броя на използваните боеприпаси. Business Insider също съобщава за изявлението, направено в Сената, като цитира Као.

Сравнение със стар хляб

Изпълняващият длъжността министър е описал прекодирането с битов пример. „Израснах в бедно семейство. Навлажняваш хляба с малко вода, слагаш го в микровълновата за 15 секунди и отново става за ядене“, е казал той.

Изявлението е в отговор на въпроси за състоянието на американските запаси от скъпи прецизни оръжия и за възможностите на ВМС да ги попълват след операцията срещу Иран. Сенатори от двете партии са поставили въпроси за продължителното разполагане на американски кораби и за натиска върху военните ресурси.

Запасите ще се възстановяват с години

Демократът Джак Рийд, водещият представител на малцинството в комисията, е заявил, че изразходваните боеприпаси и нанесените щети по време на „Епик Фюри“ ще изискват години за възстановяване.

Као е посочил, че производството на ракети „Томахоук“ е увеличено до над 60 месечно. По думите му по време на активната му военна служба са били произвеждани около 125 ракети годишно. Той е заявил и че се работи за увеличаване на производството на противоракетни средства.

Източници: apnews.com, cncbnews.com, aol.com