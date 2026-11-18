Владимир Путин и Си Дзинпин ще проведат двустранни преговори в Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Разговорите са планирани за 18 ноември и ще се състоят по време на работна закуска в тесен формат.

По информация на „Интерфакс“ в срещата ще участват двамата лидери и ограничен брой представители на руската и китайската делегация. Сред темите са стратегическото взаимодействие в Азиатско-тихоокеанския регион, войната в Украйна и ситуацията на Корейския полуостров.

„Нашият президент, безусловно, ще информира председателя на КНР за последните контакти с американската страна, включително с оглед на резултатите от неотдавнашната тристранна среща в Абу Даби“, заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Ушаков допусна, че Путин и Си могат да обсъдят и предстоящата среща в тристранен формат с президента на САЩ Доналд Тръмп. Тя е насрочена за 19 ноември в Шънджън и ще бъде първата среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ в този състав.

Двамата лидери поддържат интензивен диалог, който включва срещи в рамките на международни форуми, държавни посещения и разговори в тесен състав. През последните години отношенията между Москва и Пекин се задълбочиха на фона на нарастващото напрежение между Русия и западните държави.

Следва тристранна среща с Тръмп

Путин пристигна в Китай за участие в 33-ата среща на лидерите на икономиките от АТИС, която се провежда на 18 и 19 ноември в Шънджън. Руският президент ще говори и на бизнес форума на организацията, а на следващия ден ще участва в срещата на лидерите.

Очаква се двустранният разговор между Путин и Си да предшества тристранната среща с Тръмп. По данни на Асошиейтед прес американската страна не очаква на нея да бъдат обявени конкретни споразумения, но разговорите ще засегнат международната сигурност и отношенията между трите държави.

Източници: interfax-russia.ru, tass.com, apnews.com