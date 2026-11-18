Канада отпуска допълнителни 45 млн. канадски долара, или около 31,5 млн. щатски долара, за доставки на оръжия и боеприпаси за Украйна. Средствата са предназначени за инициативата на Чехия за снабдяване на украинската армия с боеприпаси, съобщи правителството в Отава.

Финансирането ще покрие доставки на приоритетни боеприпаси с увеличен обсег и оборудване за противовъздушна отбрана. В списъка са посочени ракети AIM-7, R-73 и R-27, които трябва да подпомогнат защитата на украинските градове, военни части и критична инфраструктура от руски въздушни атаки.

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С новото решение общият ангажимент на Канада към чешката инициатива надхвърля 500 млн. канадски долара. Инициативата има за цел да осигурява на Украйна боеприпаси чрез доставки от международни партньори.

Още боеприпаси и сензорни системи

Канада ще предостави и до 1,6 млн. 20-милиметрови боеприпаса от запасите на въоръжените си сили. Те са предназначени за противодействие на ударни безпилотни апарати, включително системи от типа „Шахед“, както и за защита на критична инфраструктура и позиции на фронтовата линия.

Допълнителни 80 млн. канадски долара са предвидени за усъвършенствани сензорни системи MX-15D, произведени от канадската компания WESCAM. Те ще подпомагат инициативи за противовъздушна отбрана, водени от Съединените щати, и ще засилят способностите на Украйна за откриване и противодействие на ракетни и дронови атаки.

Пакетът включва още зимно облекло и оборудване за 30 млн. канадски долара – водоустойчиви обувки, зимни якета, термобельо, спални чували и защитни покривала. Ще бъдат предоставени и около 250 000 индивидуални хранителни дажби за украински военнослужещи, които се намират на места без редовно снабдяване с храна.

Канада увеличава военната си подкрепа

Новата помощ беше обявена от канадския министър на националната отбрана Дейвид Макгинти по време на 37-ата среща на Контактната група за отбраната на Украйна в Брюксел.

„От укрепването на противовъздушната отбрана до предоставянето на критични боеприпаси и оборудване тези приноси ще помогнат на Украйна да защити населението си и да продължи отбраната си“, заяви Макгинти.

Според канадското министерство на националната отбрана от февруари 2022 г. страната е поела ангажименти за над 8,5 млрд. канадски долара военна помощ за Украйна. Общият размер на канадската подкрепа, включително невоенната, достига почти 25,5 млрд. канадски долара.

Източници: interfax.ru