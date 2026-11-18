Кирил Дмитриев обвини европейски политици, че продължават да разпалват войната в Украйна, въпреки усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговия екип за постигане на мир. Руският специален представител за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави публикува позицията си в социалната мрежа X.

„Докато президентът Тръмп и неговият екип се стремят към мир в Украйна, европейските подстрекатели на войната, както може да се очаква, продължават да разпалват войната“, написа Дмитриев.

Той оглавява и Руския фонд за преки инвестиции. Изявлението му последва публичен спор между американски и европейски представители за ефекта от украинските удари по цели дълбоко в руска територия.

Още новини от Украйна

Вашингтон постави под въпрос ефекта от ударите

Американският заместник-министър на отбраната Елбридж Колби заяви на среща на поддръжниците на Украйна в централата на НАТО в Брюксел, че дълбоките украински удари не са постигнали целта да приближат края на войната и не помагат за спирането на руското настъпление по фронтовата линия.

„Нашата оценка е, че тези удари не са ефективни за постигане на край на войната и не допринасят за ограничаването на руското настъпление по фронта“, каза Колби, цитиран от Reuters и Асошиейтед прес.

Той изрази особено безпокойство от атаките срещу обекти, които определи като цивилна инфраструктура, включително складове на руската онлайн компания Wildberries. По думите му подобни действия вероятно засилват готовността на руското общество и на Кремъл за ескалация.

Колби подчерта, че това не означава Украйна да бъде принудена да се сражава „с вързани ръце“. Според него обаче подкрепата за Киев трябва да се съсредоточи върху отбраната на фронтовата линия и върху удари със среден обсег, насочени към руската логистика и военните доставки.

Германия и Великобритания защитиха Киев

Германският министър на отбраната Борис Писториус отхвърли оценката на Колби. Той определи критиките към ударите по стратегически и използвани за военни цели обекти в Русия като „доста глупави“.

„Вместо да критикуваме това, трябва да критикуваме и да говорим за терористичните удари всяка нощ и всеки ден по енергийната, водната и отоплителната инфраструктура в Украйна“, заяви Писториус.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг също защити украинската стратегия. Той каза, че не е работа на съюзниците да казват на Украйна как да води войната и че дълбоките удари са отслабили руската военна машина, спечелили са време и са спасили човешки животи.

Спорът се разрази на 17 ноември 2026 г., докато съюзниците на Украйна обсъждаха доставките на оръжия и боеприпаси преди зимата. Reuters определи разминаването като пореден знак за задълбочаващото се напрежение между Вашингтон и европейските му съюзници относно начина, по който трябва да бъде водена войната и как да се стигне до нейния край.

Източници: investing.com, apnews.com