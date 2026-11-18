Владимир Путин и Си Дзинпин започнаха двустранна среща в китайския град Шънджън, където се провежда срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Разговорите са част от двудневното работно посещение на руския президент в Китай.

Първата част на преговорите е с участието на делегациите на двете страни. След това Путин и Си Цзинпин ще продължат разговора по време на работна закуска, посветена на двустранните отношения и международния дневен ред.

Енергетика, финанси и изкуствен интелект

Сред предварително обявените теми са развитието на сътрудничеството в енергетиката, финансите, технологиите и изкуствения интелект. Москва и Пекин обсъждат и рамкови документи за цифровизацията на търговията и използването на възможностите на цифровата икономика.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Путин ще информира Си Дзинпин за последните си контакти с американската страна, включително за резултатите от преговорите между Русия и САЩ в Абу Даби. По думите му разговорите с китайския лидер ще обхванат широк кръг от двустранни и международни въпроси.

„Лидерите преминават към работна закуска, която ще бъде посветена изключително на външнополитическата проблематика“, каза Юрий Ушаков.

Това е петият контакт между Путин и Си Цзинпин от началото на 2026 г. Срещата се провежда ден преди планирания тристранен разговор между руския президент, китайския лидер и американския президент Доналд Тръмп.

Тристранна среща с Тръмп на 19 ноември

Тристранната среща е насрочена за 19 ноември в Шънджън и ще бъде първа между лидерите на Русия, Китай и САЩ в този формат. Кремъл съобщи, че разговорите ще се състоят в рамките на срещата на върха на АТИС, която се провежда на 18 и 19 ноември.

Вашингтон заяви, че Доналд Тръмп възнамерява да обсъди с Путин и Си Дзинпин войната в Украйна и контрола върху ядрените оръжия. От Москва и Пекин определиха предстоящия разговор като важен елемент от международната програма в Шънджън, но подробности за възможни договорености не са обявени.

Източници: interfax.ru, vedomosti.ru, apnews.com