Военно-транспортен самолет Ан-12 се разби в Кемеровска област в Русия, а всички 19 души на борда загинаха. Катастрофата е станала на 17 ноември при изпълнение на планов полет в ненаселен район край село Ягуново.

„На борда заедно с екипажа са се намирали 19 души, всички са загинали“, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Ведомството посочи техническа неизправност като предварителна причина за катастрофата.

Пожарът на мястото е потушен

След падането на самолета на мястото е избухнал пожар. Аварийните екипи са го потушили, а районът около останките е бил отцепен. Губернаторът на Кемеровска област Иля Середюк е пристигнал на мястото, където са работили спасителни, медицински, правоохранителни и следствени екипи.

По-ранни медийни съобщения посочваха различен брой хора на борда. Първоначално се появиха данни за между 13 и 17 души, но руското Министерство на отбраната по-късно потвърди, че загиналите са 19.

Образувано е наказателно дело

Военното следствено управление на Следствения комитет на Русия е образувало наказателно дело за нарушение на правилата за полети или подготовка за тях. Следствените органи работят за установяване на всички обстоятелства около катастрофата, включително причината за техническата неизправност.

Разследването продължава, а окончателните изводи за причините за падането на Ан-12 предстои да бъдат направени след огледа на мястото и анализа на събраните материали.

Източници: apnews.com, investing.com, interfax.ru