На отделни направления от фронта на един загинал украински военнослужещ се падат между 50 и 70 руски военни, заяви депутатът от Върховната рада Федор Вениславски. Той е член на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване.

„Понякога този показател достига фактически до 50 и повече: на един загинал при нас военнослужещ се падат 50–70 от тях“, каза Вениславски в интервю за РБК-Украйна, цитирано от УНИАН.

По думите му съотношението на загубите вече не е едно към десет, а достига няколко десетки към един. Депутатът представя данните като част от официална статистика за отделни направления, но в интервюто не посочва конкретни участъци от фронта или период, за който се отнасят числата.

Русия губи над 40 000 души месечно

Вениславски заяви, че руските загуби са надхвърлили 40 000 души месечно. Той допълни, че според данни, станали известни след хакерски атаки, безвъзвратните загуби на Русия са около 400 000 души.

На тази основа депутатът оценява общите загуби, включително убити и ранени, на над 1 милион души, а вероятно и на повече от 1,5 милиона. Тези числа са негови оценки и не са представени в материала като независимо потвърдена статистика.

Според Вениславски от началото на годината руската армия не е постигнала оперативни или тактически успехи. Той заяви, че руското напредване се извършва основно в зоната на поражение и сивата зона, без достигане на желаните резултати по военен път.

Прогноза за нови мобилизационни мерки

Депутатът твърди, че Русия провежда скрити мобилизационни действия, като съчетава привличането на военнослужещи със стимули и различни рекрутантски механизми. По думите му Москва набира и чужденци от Азия, Африка и Латинска Америка.

„Ако се запази същата динамика на загубите и попълването им, Русия ще бъде принудена в средносрочна перспектива да прибегне до мобилизационни мерки“, заяви Вениславски.

Той прогнозира, че това може да стане в рамките на един-два месеца. Според него Кремъл може да избере по-масова скрита мобилизация или да обяви нови открити действия за набиране на военнослужещи, ако настоящите механизми не успеят да компенсират загубите.

Източници: unian.net, rbc.ua