Руското посолство в Нидерландия попита Хага дали страната открито се е присъединила към войната в Украйна на страната на Киев. Поводът е признание на нидерландската компания „Дестинус“, че нейни ракети са били използвани при украинската атака срещу Кримския мост.

Украински дронове и ракети разрушиха централния пътен участък на моста, който свързва Русия с анексирания от Москва Кримски полуостров. Атаката беше извършена на 17 ноември, в навечерието на срещи на руския президент Владимир Путин с лидерите на Китай и САЩ.

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Руското посолство публикува позицията си в „Екс“ под съобщението на „Дестинус“, в което компанията заявява ролята си при операцията.

„Москва бе надлежно информирана за участието на Нидерландия“, заяви руското посолство.

В следваща публикация дипломатическото представителство добави: „Признанието бе взето под внимание. Хага открито ли се присъединява към конфликта?“

Така руската страна постави под въпрос дали доставката и използването на ракети, произведени от базирана в Нидерландия компания, означават пряко участие на Нидерландия във войната. В изявлението не беше съобщено за конкретна дипломатическа или военна мярка срещу страната.

Какво заяви „Дестинус“

Компанията „Дестинус“ посочи, че нейните ракети са били единствените чуждестранни оръжия, използвани при атаката срещу Кримския мост. Оттам представиха участието си като част от операцията на украинските сили.

Ройтерс определи ролята на европейска отбранителна компания в подобен удар като необичайна за западен производител. Агенцията съобщи, че компанията е базирана в Нидерландия и разработва оръжия за Украйна.

До публикуването на руското изявление нидерландските власти не бяха заявили публично, че Нидерландия се е присъединила към конфликта. Страната е сред европейските държави, които предоставят военна и политическа подкрепа на Киев.

Източници: themoscowtimes.com