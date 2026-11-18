Руската газова компания „Новатек“ е подписала договор за доставка на природен газ за Турция. Това съобщи председателят на управителния съвет на компанията Леонид Михелсон, цитиран от ТАСС и от Българската телеграфна агенция.

„Подписахме договор за доставка на втечнен природен газ за Турция. Обсъждаме увеличаването на доставките и възможностите за инвестиции в газовия сектор на страната“, заяви Михелсон, цитиран от Анадолската агенция. В материала на БТА договорът е описан като споразумение за доставка на сгъстен природен газ, докато турските публикации го представят като договор за втечнен природен газ (LNG).

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Не са известни обемът и сроковете

Михелсон не е уточнил с коя турска компания или институция е сключено споразумението. Не са обявени и обемът на доставките, цената, маршрутът на транспортиране или началната дата на изпълнение.

Новият договор идва след разговори между руската компания и турските власти за разширяване на енергийното сътрудничество. През октомври турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар се срещна с ръководството на „Новатек“ в Москва. Тогава двете страни обсъдиха възможностите за партньорство в областта на втечнения природен газ и сигурността на доставките.

Турция търси дългосрочни доставки

Турция е един от най-големите газови пазари в Европа. Страната е консумирала 59 млрд. куб. м природен газ през предходната година и разчита на внос за почти всички свои нужди.

През последните две години Анкара подписа дългосрочни договори за доставка с основни производители на LNG. До октомври обаче Турция не разполагаше с подобно споразумение с „Новатек“, припомни Ройтерс след срещата на Байрактар с ръководството на руската компания.

„Новатек“ е вторият по големина производител на природен газ в Русия след „Газпром“. Компанията произвежда и изнася втечнен природен газ, включително чрез проекта „Ямал LNG“. Засега остава неизвестно кога ще започнат доставките за Турция и дали договорът ще бъде последван от нови инвестиционни споразумения.

Източници: aa.com.tr, interfax.com