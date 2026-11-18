САЩ и Китай трябва да окажат натиск върху Владимир Путин да прекрати войната в Украйна, а не да го умиротворяват. За това призова украинският външен министър Андрий Сибига преди очакваната тристранна среща между президентите на САЩ, Китай и Русия.

Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин се очаква да разговарят на 19 ноември в китайския град Шънджън в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Украйна не е посочена сред участниците във формата.

„Знаете ли, много е важно чрез тази среща двамата лидери да не дадат на Путин погрешното впечатление, че се връщаме към период на поделени сфери на влияние. Тонът трябва да е различен – натиск“, заяви Сибига пред репортери.

Украинският външен министър настоя Вашингтон и Пекин да използват влиянието си върху Москва, за да бъде прекратена войната. Той предупреди, че всяко послание, което може да бъде разчетено като отстъпление или умиротворяване на руския президент, би изпратило погрешен сигнал.

„Трябва да има натиск върху Путин, а не опит той да бъде успокояван“, е позицията, представена от Сибига. Украинското правителство очаква разговорите да бъдат насочени към прекратяване на руската агресия, а не към договаряне на бъдещето на Украйна без нейно участие.

Киев настоява за участие във всяко решение

Сибига заяви, че никакви решения за съдбата на Украйна не трябва да бъдат вземани без участието на украинската страна. Това се отнася както до евентуални договорености за прекратяване на бойните действия, така и до последващите решения за сигурността и бъдещия ред в региона.

Предстоящата среща в Шънджън се очаква да събере лидерите на САЩ, Китай и Русия в момент, когато войната в Украйна остава сред основните международни теми. Киев обаче настоява, че разговорите между трети държави не могат да заменят прякото участие на Украйна във всички преговори, които засягат нейната територия и сигурност.

Съществен въпрос за Киев е и посланието, което Тръмп и Си ще отправят към Путин. Според Сибига то трябва ясно да показва, че международният натиск е насочен към прекратяване на войната, а не към признаване на ново разпределение на влияние между големите сили.

Източници: ukrinform.net