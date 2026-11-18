Владимир Путин и Си Цзинпин проведоха двустранни разговори в Шънджън преди планираната на 19 ноември тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. В разговорите са обсъдени развитието на руско-китайските отношения, стратегическото взаимодействие и международният и регионалният дневен ред. В руската делегация бяха министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на финансите Антон Силуанов и помощникът на Путин Юрий Ушаков.

Това е третата лична среща между Си и Путин от началото на 2026 г. и 50-ата им среща от 2013 г., ако се включат и разговорите по видеовръзка. На следващия ден в китайския технологичен център ще се проведе форумът на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, в рамките на който е планиран разговор между лидерите на САЩ, Китай и Русия.

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Ядрените оръжия са сред основните теми

Украйна може да бъде засегната, но според публикацията на „Фокус“ тя не е водещият въпрос за Вашингтон. Кремъл заяви, че Путин и Тръмп ще обсъдят войната и резултатите от неотдавнашните мирни преговори в Абу Даби. Американската страна обаче поставя акцент върху евентуално споразумение за стратегическите ядрени оръжия, както и върху Иран и Северна Корея. Предишният договор между САЩ и Русия в тази област изтече в края на зимата на 2026 г.

Към дневния ред се очаква да бъдат добавени и икономически въпроси, включително технологиите и производството на чипове. Отделно от тристранната среща Тръмп ще разговаря с Путин и в двустранен формат. Това ще бъде първата им отделна среща след разговорите им в Аляска през 2025 г.

Пекин има влияние върху Москва, но не го използва

Според експерта по Китай Юрий Пойта двустранният разговор между Си и Путин е част от редовната дипломатическа координация между Москва и Пекин. Тя обхваща отношенията със САЩ и Европа, както и войната в Украйна.

„Китай потенциално има такива възможности, но досега не ги е използвал“, заяви Пойта.

По думите му руската икономика зависи от китайския пазар до 40 процента, а руската военна промишленост е свързана с доставки от Китай. Пекин има и дипломатическо влияние върху Москва, но експертът не очаква китайското ръководство да го използва, за да принуди Кремъл към сериозни отстъпки в преговорите.

Пойта допуска, че за Китай може да е изгодно или продължаването на руската война, или нейното прекратяване при условия, близки до руските. Според него продължаващият конфликт ангажира ресурси на САЩ и Европа, които иначе биха могли да бъдат насочени към противодействие на Китай в Азия.

Защо „Ялта-2“ не изглежда реалистична

Политологът Игор Рейтерович смята, че срещата е важна и за тримата лидери, но по различни причини. Си Цзинпин има интерес да покаже Китай като държавата домакин и център на международната дипломация. Тръмп може да използва формата за разговори по ядрените оръжия, Близкия изток, икономиката и технологиите. За Путин участието е възможност да демонстрира, че Русия не е изолирана.

Рейтерович отхвърля сравненията с конференцията в Ялта от 1945 г., защото днешните три държави нямат общ противник и защитават различни интереси. По думите му Москва би искала да представи срещата като знак за равнопоставеност, но форматът не означава автоматично общо решение за Украйна или ново разпределение на сферите на влияние.

Източници: focus.ua, apnews.com