Русия е внесла по море рекордните 390 хил. тона бензин през октомври, превръщайки се от традиционен износител на горива във все по-значим пазар за внос. Данните са цитирани от Financial Times, а промяната е свързана с прекъсванията в работата на руски нефтопреработвателни заводи след украински удари.

Русия е започнала да внася бензин по море през юли. Товарите са насочвани към северни пристанища на Балтийско море край Санкт Петербург и към бреговете на Бяло море, за да се избегнат рисковете по маршрутите през Черно море. Паралелно с това Москва е увеличила доставките от Мароко, Турция, Индия и Египет.

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„Русия постепенно променя позицията си на световния пазар на нефтопродукти, превръщайки се от голям център за износ на горива във все по-важен пазар за внос. Това е впечатляващ обрат“, заявява водещият анализатор на Kpler по рафиниране и моделиране Сумит Ритолия.

Беларус поема част от недостига

По оценки на беларуския аналитичен център Beroc през юли Русия е внесла рекордни количества бензин от Беларус. Оттогава доставките са надхвърлили 600 хил. тона. За да ги осигури, Минск е пренасочил количества от други експортни пазари и е натоварил собствените си рафинерии почти до пълния им капацитет.

Беларуските рафинерии, както и индийската „Вадинар“, която осигурява целия обем бензин от Индия за Русия, основно преработват руски нефт. От Казахстан са пристигнали още 8 хил. тона бензин от началото на лятото. Широката география на доставките показва опит на Москва да компенсира недостига с всички налични канали.

Според Ритолия вносът вече не е само краткосрочна реакция на регионални дефицити. „Импортът става все по-важна част от усилията за балансиране на вътрешните доставки на бензин при продължаващите прекъсвания в работата на рафинериите“, казва той.

Производството е с до 18% по-ниско

Анализаторът на московската брокерска компания Finam Сергей Кауфман оценява руското производство на бензин на 13–18% под равнището от началото на 2026 г. Натискът върху пазара се увеличава и от факта, че ударите са насочени към едни от най-големите и сложни рафинерии, които обикновено дават по-висок добив на бензин.

По думите на Ритолия загубата на мощности за преработка на 1 млн. барела нефт дневно в такива предприятия може да се отрази по-силно върху наличностите на бензин, отколкото аналогично съкращение в по-прости заводи.

Старшият научен сътрудник на Центъра „Карнеги – Русия и Евразия“ Сергей Вакуленко определя последиците като „сериозни проблеми“, а не като обикновени неудобства. „Ако Украйна успее да нанася удари със същия мащаб и интензивност на всеки две-три седмици в продължение на няколко месеца, това коренно ще промени начина, по който работи руската икономика“, предупреждава той.

На 17 ноември украинските Сили за отбрана съобщиха за удар по нефтопреработвателния завод „Газпром нефтехим Салават“ в Башкортостан, на около 1500 километра от украинската граница. На 9 ноември „Роснефт“ въведе ограничения върху продажбата на бензин на своите бензиностанции във всички руски региони.

Според публикуваните оценки резервите, натрупани по време на паузата в ударите, вероятно ще стигнат за около една седмица потребление в мащаба на цялата страна. При нови прекъсвания Русия ще трябва да разчита на още внос, пренасочване на вътрешни доставки и ограничения върху износа.

Източници: unian.net