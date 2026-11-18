Планираната за 19 ноември среща в Шънджън между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин вече изглежда като дипломатически успех за Кремъл, пише редакторът на BBC за Русия Стив Розенберг. За първи път лидерите на Русия, САЩ и Китай ще разговарят в формат само между тримата.

Разговорите ще се проведат в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Според Розенберг срещата поставя Путин отново в центъра на световната политика — на една маса с лидерите на двете държави, които определят голяма част от международния дневен ред.

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Путин получава сцената, която търси

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. западните държави предприеха действия за политическа и икономическа изолация на Москва. Сега руският президент може да представи тристранния разговор като доказателство, че натискът не е постигнал целта си.

„Виждаме такива примери в неуспешните опити да изолират нашата страна. Русия беше подложена на безпрецедентен санкционен натиск“, заяви Путин пред бизнес форум на АТИС.

Срещата обаче има преди всичко силен символен ефект. Дипломатическото завръщане на Путин на международната сцена не означава, че Русия е по-близо до спечелване на войната. Страната понесе тежки загуби в конфликт, който продължава почти пет години.

Украйна остава извън формата

Доналд Тръмп заяви, че иска да обсъди войната в Украйна, която определи като своя „любима тема“. Китайските официални изявления са по-общи и говорят за „опазване на световния мир“ и „насърчаване на стратегическата стабилност“ между големите сили. От Пекин не е ясно дали войната ще бъде конкретна част от дневния ред.

Украйна и европейските държави няма да имат представители на срещата. Това засилва опасенията в Киев, че решения за бъдещето на страната могат да бъдат обсъждани без нейно участие.

„Наистина не искаме това да се превърне в „Ялта 2, 3, 4“ с преразпределение на влиянието“, предупреди украинският президент Володимир Зеленски.

Препратката е към конференцията в Ялта от 1945 г., на която лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз обсъждат следвоенния ред в Европа.

Войната продължава и извън дипломатическата сцена

На фона на подготовката за срещата украински удар сериозно повреди част от моста през Керченския проток, свързващ Русия с незаконно анексирания Крим. Атаката подчертава разликата между дипломатическата картина и ситуацията на бойното поле.

За Кремъл срещата в Шънджън е възможност да покаже, че Путин не е изолиран. За Киев и европейските държави основният въпрос остава дали разговорите между трите големи сили няма да доведат до решения за Украйна без участието на украинското правителство.

Източници: bbc.com