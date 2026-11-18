Не са планирани пълноформатни преговори между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Двамата лидери се намират в Шънджън, Китай, за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

„За утре не са предвидени пълноформатни преговори между президентите“, каза Песков, коментирайки появилите се информации за среща между Путин и Тръмп насаме. По думите му е отделен един час за тристранен разговор между лидерите на Русия, САЩ и Китай – Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин.

Информацията от Кремъл се разминава с данните, съобщени от ДПА. Агенцията се позова на представител на американското правителство, според когото Тръмп ще проведе отделна среща с Путин в Китай, наред с вече планираната тристранна среща със Си Дзинпин.

Противоречиви данни за двустранната среща

От американска страна не беше уточнено дали отделният разговор ще бъде пълноформатен, колко време ще продължи и в какъв състав ще участват делегациите. По-рано Кремъл съобщи, че двамата президенти със сигурност ще се срещнат, но че форматът и мястото на контакта все още се координират.

Според информация, разпространена от Ройтерс, Песков е заявил, че може да няма достатъчно време за пълноценни двустранни преговори, но Путин и Тръмп могат да разговарят в кулоарите на форума.

Тристранният разговор е планиран за 19 ноември

Основната среща в програмата е разговорът между Путин, Тръмп и Си Дзинпин, който е планиран за 19 ноември в рамките на форума на АТИС. Това ще бъде първата среща в този формат между лидерите на Русия, САЩ и Китай.

Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди с Путин и Си Дзинпин ограничаването на ядрените оръжия, войната в Украйна и други международни въпроси. Американският президент пристигна в Шънджън след посещение във Филипините, а Путин и Си Дзинпин вече проведоха двустранни разговори преди срещата с американския лидер.

Източници: apnews.com