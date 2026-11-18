Предстоящата среща на президентите на САЩ, Китай и Русия Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин ще отслаби Вашингтон, заяви бившата държавна секретарка на САЩ Хилари Клинтън. По думите ѝ разговорите ще дадат на Москва и Пекин повече влияние върху американския президент.

„Това ще ни отслаби. Путин и Си ще получат повече контрол над него“, каза Клинтън в интервю, откъс от което беше разпространен в сряда.

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Клинтън: Срещата няма да помогне на Украйна

Клинтън заяви, че разговорите няма да помогнат за решаването на спора около американската компания Nvidia и достъпа на Китай до модерни чипове. Тя добави, че срещата няма да има положителен ефект и за Украйна.

Според бившата държавна секретарка Китай на практика е производствена база за Русия и осигурява на Москва значителна част от високотехнологичната продукция. Клинтън не представи конкретно предложение, с което разговорите в Шънджън биха могли да променят тази ситуация.

Тя разкритикува Тръмп и заяви, че той изглежда силно заинтересован да се представи като част от компанията на Си Дзинпин и Владимир Путин. В най-острата си оценка Клинтън каза, че двамата лидери „играят“ с американския президент.

Разговорите са насрочени за 19 ноември

Тръмп, Си Дзинпин и Путин се срещнаха на посрещането на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън на 18 ноември. Те си размениха ръкостискания и позираха за обща снимка преди планираните разговори.

Тристранната среща е насрочена за 19 ноември в рамките на форума. Белият дом, Кремъл и китайското външно министерство потвърдиха провеждането ѝ. Това ще бъде първата официална среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия в този формат.

Очаква се сред темите да бъдат контролът върху ядрените оръжия, войната в Украйна и икономическите отношения между трите държави. Американски представители заявиха, че не се очаква подписването на конкретни споразумения.

Владимир Путин заяви, че очаква срещата и е готов да обсъжда различията в политиката, икономиката и сигурността чрез компромиси и баланс на интересите. Оценката на Клинтън показва, че в САЩ вече има остър спор за това дали разговорите ще укрепят американската позиция или ще дадат допълнителни дипломатически предимства на Москва и Пекин.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com, podcasts.whipscribe.com