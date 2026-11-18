Украйна е използвала мрежа от дронове с комуникационни станции при атаката, довела до разрушаването на част от Кримския мост, съобщава Financial Times. Технологията, наричана „летящи модеми“, е осигурявала връзка между операторите и ударните дронове или ракетите, без да разчита на сателитната мрежа Starlink.

Според публикацията украинските подразделения умишлено са избегнали военната версия на Starlink - Starshield. Член на украинско подразделение е заявил, че скоростта на връзката е била ограничена до 161 км/ч повече от седмица, докато за операцията е била необходима значително по-висока скорост.

Дронове ретранслатори поддържат връзката

Летящите модеми представляват мрежа от дронове, които действат като въздушни ретранслатори. Те предават сигнали между операторите и апаратите, които се намират дълбоко във вражеска територия. По този начин пилотите могат да получават видеосигнал в продължение на стотици километри и да управляват полета почти до последните секунди.

„Летящите модеми предават сигналите между операторите и дроновете или ракетите в дълбочина на вражеската територия“, разказва украински военнослужещ пред Financial Times.

Според изданието системата позволява на дроновете и ракетите да летят по-далеч, като запазват връзката с операторите. Това улеснява избягването на противовъздушната отбрана и опитите за заглушаване, а също така дава възможност за по-точно насочване към уязвими части на целта.

Ракетата „Фламинго“ и атаката срещу моста

Преди използването на подобна комуникационна система украинските дронове често са били програмирани по предварително зададени координати и са летели автономно. Според Financial Times това е ограничавало възможностите им да реагират на действията на руската противовъздушна отбрана.

Като пример за качеството на новата връзка изданието посочва кратко видео на компанията Fire Point. На него се вижда как ракета „Фламинго“ се приближава към моста, като в кадър ясно се различава опорната арка. Посочва се, че ракетата може да носи бойна глава с маса до 1200 килограма.

Украинската атака е преминала през няколко етапа. Според авиационния експерт Богдан Долинце първоначално ударни дронове са повредили критични елементи от конструкцията, след което е била използвана тежка ракета. Украинският министър на отбраната Евгений Хмара е заявил, че преди операцията са извършени разузнаване и действия срещу руските средства за радиоелектронна борба и противовъздушна отбрана.

Русия също развива подобна система

Financial Times съобщава, че Русия разработва собствена мрежа от летящи модеми, свързани със земни ретранслатори в Русия и Беларус. Според публикацията Москва използва системата от около две години, а през лятото украинските военни са открили начини за нейното потискане.

Центърът за отбранителни реформи оценява, че руските дронове все по-често се управляват чрез клетъчни модеми, като голяма част от оборудването се доставя от китайски компании. Украинският военен блогър Богдан Мирошников прогнозира, че опитът от операцията срещу Кримския мост може да доведе до по-масово използване на технологията при украинските дронове със среден обсег.

Източници: unian.net, ft.com