Вашингтон затяга блокадата срещу Иран, като разширява ограниченията и върху корабите, които приемат товари от плавателни съдове, натоварени в ирански пристанища. Според актуализирано предупреждение на Централното командване на САЩ (CENTCOM) подобни операции в открито море могат да бъдат определени като опит за заобикаляне на блокадата.

Мярката ще се прилага дори когато приемащият кораб не е влизал в иранско пристанище и не е доближавал иранския бряг. Така под удар могат да попаднат плавателни съдове, които получават петрол или други товари чрез прехвърляне от кораб на кораб.

Предвидени са спиране и проверка

„Всеки кораб, който приема товар чрез прехвърляне от един плавателен съд на друг, когато първият е обект на блокадата и превозва товар, натоварен в иранско пристанище или край иранското крайбрежие, може да се счита за такъв, който заобикаля блокадата“, се посочва в съобщението на CENTCOM.

Американските сили предупреждават, че такива кораби могат да бъдат спрени, на борда им да се качи екип за проверка, курсът им да бъде променен или да бъдат задържани. Възможно е плавателните съдове да бъдат насочени и към иранското пристанище, от което произхожда товарът.

В съобщението се посочва още, че при неизпълнение на законосъобразните разпореждания на силите, налагащи блокадата или извършващи проверките, могат да бъдат предприети принудителни мерки, „включително използване на сила в съответствие с приложимото законодателство“.

Блокадата беше възстановена през юли

Американската военноморска блокада на иранските пристанища беше въведена за първи път на 13 април. През юни Вашингтон я отмени след предварително споразумение с Техеран. Мярката беше възстановена на 14 юли, след като споразумението се провали.

По данни на източници от корабоплаването и сигурността, разговаряли с Ройтерс през октомври, от юли Иран е успял да изнесе известно количество втечнен природен газ и авиационно гориво въпреки блокадата.

Износът на суров петрол обаче остава практически спрян от месеци, твърдят източници от корабоплавателния сектор. Новото предупреждение на CENTCOM цели да ограничи и схемите, при които товарите се прехвърлят в открито море, за да не бъде проследена пряката връзка с иранските пристанища.