Финландската миграционна служба започна отново да разглежда молбите за убежище, подадени от украински граждани през пролетта на 2022 г. Става дума за заявления, които са останали без движение, след като кандидатите са получили разрешение за пребиваване по линия на временната закрила.

Промяната е свързана с решение на Съда на Европейския съюз от 1 октомври 2026 г. По дело C-249/25 съдът постанови, че държавите членки не могат автоматично да спират разглеждането на молби за международна закри само защото кандидатът вече се ползва от временна закрила. Според съда двете процедури могат да се развиват едновременно и независимо, а отхвърлянето на молбата за убежище не води само по себе си до загуба на временната закрила.

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Повечето украинци няма да бъдат засегнати

„Временната закрила е основната форма на защита за хората, избягали от войната в Украйна“, посочва финландската миграционна служба. Оттам уточняват, че украинските граждани получават убежище или субсидиарна закрила само в редки случаи.

Временната закрила се предоставя като общ механизъм за хората, бягащи от войната, докато при молбата за убежище се преценява индивидуалната ситуация на всеки кандидат. Необходимо е да бъдат доказани конкретни основания за преследване, включително по политически или религиозни причини.

Поради това подновеното разглеждане ще засегне основно украинци, които са подали молба за убежище в първите месеци след началото на пълномащабната война. Повечето от останалите украинци във Финландия са кандидатствали единствено за временна закрила.

Migri ще се свърже с кандидатите

Финландската миграционна служба ще потърси всеки човек, чиято молба за убежище все още е висяща, и ще изпрати указания за следващите стъпки. На някои кандидати може да бъде предложено да оттеглят старото си заявление, ако то вече не отразява актуалните им обстоятелства.

Украинците трябва да проверят дали адресът и данните им за контакт са актуални във финландския регистър на населението. При промяна на информацията тя трябва да бъде обновена и съобщена и на Migri, за да не бъде пропуснато официалното уведомление.

Самото подновяване на процедурите не означава прекратяване на временната закрила. Финландия е удължила режима до 4 март 2028 г. с определени изключения, а разрешенията, издадени преди 5 август 2026 г., не губят валидността си заради новите правила.

Приемните центрове се съкращават

Промяната идва на фона на планирано свиване на мрежата от приемни центрове за украински бежанци във Финландия. До началото на 2027 г. броят им трябва да бъде намален приблизително наполовина. От 45 центъра, работили в началото на годината, девет вече са прекратили дейността си, а още седем се очаква да бъдат закрити.

Източници: obozrevatel.com