Руските удари по мостове в Киев на 17 ноември доведоха до сериозни ограничения на движението между двата бряга на Днепър и натовариха останалите транспортни връзки. Северният и Южният мост бяха засегнати, а последвалите промени предизвикаха задръствания по ключови булеварди и подходи към переправите.

Към 18 ноември по Северния мост се допускаха обществен и специален транспорт, но не и леки автомобили. По Южния мост движението беше разрешено само от левия към десния бряг при регулирани интервали и ограничения за масата на превозните средства. Дарницкият мост и мостът Метро работеха без ограничения, а по моста „Патон“ беше въведено реверсивно движение според часовете на деня.

На този фон властите обсъждат временни переправи и тунел под Днепър. В интервю за „Фокус“ членът на Украинската академия на архитектурата Виктор Глеба заявява, че проблемът не е само в пораженията от атаките, а и в липсата на готов план за действие при прекъсване на основните мостови връзки.

Предложението е транспортът да се пренасочи през Дарницкия мост

Според Глеба най-бързата мярка е временно преструктуриране на наземния транспорт. Той предлага маршрутните автобуси да се движат на групи по две или три превозни средства през Дарницкия мост, като посоката се съобразява с основния пътникопоток сутрин и вечер.

„Прокарвайте алтернативни маршрути и планирайте допълнителни две-три часа за път“, казва Виктор Глеба.

Архитектът предлага и безплатен транспорт между двата бряга, за да се намали броят на личните автомобили. По думите му транзитът на специална техника трябва да бъде изведен извън градските мостове, които да останат приоритетно за цивилните пътувания.

Глеба твърди, че за спешни превози могат да бъдат използвани около 200 плавателни съда, които в момента не работят. Той не посочва публично конкретен план за тяхното включване в транспортната схема.

Защо понтоните не са бързо решение

Според експерта понтонните и модулните мостове няма да осигурят автоматично функционираща връзка между двата бряга. Необходими са подготвени подходи, инженерни съоръжения, пътища към брега и ясна процедура за безопасност и въвеждане в експлоатация.

Глеба заявява, че с непублично решение на Министерския съвет са били отделени 10 милиарда гривни за временни переправи. По думите му се обсъждат между осем и 12 съоръжения, но проектите и количествено-стойностните сметки все още не са готови. Твърдението за финансирането е на архитекта и не е потвърдено в предоставения материал от независим публичен документ.

Тунелът под Днепър остава далечен проект

Глеба свързва бъдещия тунел под Днепър не толкова с липсата на техника, колкото с подготовката на самия проект. Той твърди, че американската компания The Robbins Company е предложила тунелопробивна машина с диаметър 13,7 метра и е готова да участва в мащабно строителство.

Това обаче не означава, че строителството може да започне незабавно. Необходими са геоложки проучвания, техническо-икономическо обосноваване, проектна документация, две транспортни връзки и подготвени строителни площадки. Според Глеба именно административната координация и управленските решения могат да забавят проекта повече от самото прокопаване.

Архитектът настоява паралелно да започне програма за укрепване на съществуващите мостове, включително на опорите и носещите конструкции. По думите му ремонтите след отделни атаки не са достатъчни, ако Киев не изгради постоянна система за резервни маршрути и защита на ключовите переправи.

Източници: focus.ua, rbc.ua, news.telegraf.com.ua