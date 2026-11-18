Новият сръбски парламент не избра председател след продължителни и бурни дебати. Заседанието на 15-ия състав на Народната скупщина ще продължи на 19 ноември от 10:00 часа местно време, или 11:00 часа българско време.

Предложени са две кандидатури. „Студентска листа“ издигна доцента от Факултета по транспорт и съобщения в Белград Александър Чупич, а парламентарната група „Сърбия побеждава“ предложи математика и университетски професор Стоян Раденович.

Раденович, който е най-възрастният депутат, председателства заседанието до избора на титуляр. В края на дебатите той обяви: „Сесията ще продължи утре от 10:00 часа“. За избора на председател са необходими 126 гласа „за“.

Дебатите продължиха с реч на Вучич

В хода на заседанието „Студентска листа“ реши да не прави повече изказвания, с аргумент че това ще допринесе за по-продуктивната работа на парламента. Въпреки това Александър Вучич, който за първи път от 20 години е депутат след два президентски мандата и продължителното си участие в изпълнителната власт, произнесе дълга реч.

Вучич оглавява групата „Сърбия побеждава“, формирана около листата, свързана със Сръбската прогресивна партия. Тя претърпя поражение на изборите и премина в опозиция.

Новото мнозинство има 140 депутати

Новият парламент беше конституиран на 17 ноември. В него „Студентска листа“ разполага със 140 мандата, а листата „Сърбия побеждава“ има 103 депутати. Представени са и пет листи на национални малцинства.

Това е първият сръбски парламент от 14 години, в който има ново мнозинство. „Студентска листа“ участва за първи път на парламентарни избори и получи абсолютно мнозинство, но изборът на председател изисква отделно гласуване и минимум 126 подкрепили кандидатурата депутати.

До предсрочния вот се стигна след масови антиправителствени протести, оглавени от студенти. Те започнаха след срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

Източници: tanjug.rs, rts.rs