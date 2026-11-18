Шоколадът може да поскъпне през следващата година заради проблеми с реколтата от какао в Еквадор. Производството в третия по големина производител на суровината в света може да спадне до 580 000 тона през настоящия сезон – с около 7% под предишните оценки, съобщава Bloomberg.

Причината са проливните дъждове, свързвани с климатичното явление Ел Ниньо. През октомври валежите по крайбрежието на страната, където се отглежда голяма част от какаото, са били с над 10 000% над историческата норма. Наводнени са земеделски площи, повредени са селски пътища, а достъпът до плантациите и извозването на продукцията са затруднени.

Излишната влага влошава качеството на какаовите зърна и създава условия за разпространение на болести по дърветата. Така Еквадор, който през последните години беше важен „буфер“ за световните доставки, може да не успее да компенсира слабата реколта в Западна Африка.

Натискът върху световния пазар

Ситуацията се усложнява и от проблемите в основните производители в Западна Африка. Именно на доставките от този регион разчитат голяма част от световните производители на шоколад. Допълнителен фактор са новите правила на Европейския съюз срещу обезлесяването, които могат да направят вноса на какао от Западна Африка по-сложен и рисков за европейските компании.

Комбинацията от по-слаби доставки и затруднена търговия увеличава риска цените на какаото да останат високи за по-дълъг период. Това не означава автоматично еднакво поскъпване на всички шоколадови изделия, тъй като крайната цена зависи и от дела на какаото, вида на продукта, опаковката, транспорта и търговската надценка.

Как може да се отрази в Украйна

Цената на какаовите продукти има пряко значение за украинските производители. Президентът на асоциацията „Укркондпром“ Александър Балдинюк посочва, че себестойността на шоколада зависи от цените на какаовите продукти, сложните мазнини и заместителите на какаовото масло, които Украйна внася.

По думите му световните цени на какаото са се стабилизирали, но остават високи. Компаниите в страната са изправени и пред прекъсвания на електроснабдяването, недостиг на кадри и логистични затруднения. Тъй като не могат изцяло да прехвърлят по-високите разходи върху купувачите, те търсят икономии в производството и променят рецептурите.

Допълнителен натиск може да има преди Нова година, когато търсенето на сладкарски изделия обичайно се увеличава заради покупките на подаръци за деца. Това създава възможност за сезонно повишение на цените, независимо от движението на международните котировки.

Цени в магазините

Проверка на OBOZ.UA в украински търговски вериги показва, че шоколад Millennium от 85-90 грама се продава за 65,90-70,90 гривни, а Millennium Gold от 110 грама с ядки – за 98,50 гривни.

Плочки Roshen от 80-90 грама струват 67,90-72,90 гривни. Шоколад „Свиточ“ с плънка от 90 грама е 70,80 гривни, „Корона“ от 85 грама – 84,40 гривни, а Milka от 90 грама – 88,90-99 гривни.

Тези стойности са моментна снимка на пазара и могат да се променят според марката, състава, промоциите и търговската верига. Основният риск за ново поскъпване остава свързан с международната цена и наличността на какаовата суровина.