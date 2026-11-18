Американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнър са предупредили Русия и Украйна, че настоящият кръг от мирни преговори може да е последната реална възможност за споразумение преди промяна на политическия баланс във Вашингтон. Това съобщи The Kyiv Independent, позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Посланието към Москва е свързано с възможността Демократическата партия да засили позициите си в Конгреса на САЩ. Според публикацията това би могло да доведе до нов двупартиен натиск за увеличаване на военната и финансовата помощ за Киев. Контролът над законодателния дневен ред би дал възможност на демократите да внасят за гласуване предложения за подкрепа на Украйна и да търсят мнозинство, с което да преодолеят евентуално президентско вето.

Евентуална промяна в Конгреса би означавала и по-строг контрол върху контактите на администрацията на Доналд Тръмп с Кремъл. Възможни са разследвания и изслушвания, които биха ограничили пространството на Белия дом за самостоятелна политика спрямо Русия.

Москва се върна към преговорите през ноември

Стратегията на Вашингтон се е променила след отказа на Русия през септември от планирани тристранни преговори с Украйна и САЩ. Срещата е била предвидена за началото на октомври, но е отменена след обвинения на Кремъл към Киев за действия около руските парламентарни избори на 20 септември.

Отказът на Москва е съвпаднал с нова вълна от руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. След това американските преговарящи са започнали да убеждават Кремъл, че Русия трябва да се възползва от възможността за споразумение, докато настоящата администрация във Вашингтон все още има свобода за дипломатически маневри.

Според The Kyiv Independent този подход вероятно е допринесъл за връщането на Москва към преговорите. Нов кръг между украински, руски и американски представители се е състоял на 10 и 11 ноември в Абу Даби.

Териториите остават основният спор

Преговорите не са показали готовност на Кремъл да отстъпи от максималистичните си искания. Основният спор остава свързан с Донбас. Русия настоява Украйна да предаде части от Донецка и Луганска област, които руските войски не са успели да завладеят по военен път.

Москва поставя и по-широки изисквания към европейската сигурност, включително ограничения за разширяването на НАТО и оттегляне на военни сили на Алианса. Руският главен преговарящ Владимир Медински е заявил на 11 ноември: „Всяка педя от нашата земя ще бъде върната на Русия по един или друг начин“.

Украински представител, близък до преговорите, е описал разминаването между позициите така: „Те все още говорят за Донбас, но към това вече добавят и новата тема за европейската архитектура за сигурност“.

Следващото изпитание за дипломатическия процес е планираната за 19 ноември среща в Берлин с участието на американски, украински и европейски представители. Очаква се на нея да бъдат съгласувани позициите по следващия етап от преговорите, докато европейски представители публично и неофициално изразяват несъгласие с част от новия подход на Вашингтон.

Източници: unian.net, kyivindependent.com