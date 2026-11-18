Ударите по мостове се превръщат в ново направление във войната между Русия и Украйна, а победителят в тази битка все още не е определен. Според анализ на The Economist Украйна засега има предимство, но последиците за нея могат да се окажат по-тежки заради уязвимостта на транспортната инфраструктура в Киев.

При украинска операция е разрушена част от автомобилния мост през Керченския проток. Арковата конструкция и плавателният отвор на Кримския мост са паднали във водата, което е блокирало руския плавателен канал към Азовско море. Железопътната част също е повредена, а движението по нея е ограничено до един коловоз.

Украинските сили са унищожили и мост по автомобилен път в Ростовска област. Трасето свързва Русия с Крим и се използва за снабдяване на руската военна групировка в южната част на фронта.

Седеметапна операция срещу Кримския мост

Володимир Зеленски определи разрушаването на Кримския мост като резултат от „седеметапна операция“. По думите на украински военни преди основната атака последователно е била унищожавана руската противовъздушна отбрана в Крим, след което са нанесени серия нощни удари с ракети и безпилотни летателни апарати.

„Нашите пилоти станаха толкова умели и точни, че при попадението дори няма да видите как пада листо от съседно дърво“, е заявил един от украинските командири.

Представител на украинските военноморски сили е оценил, че Русия няма да успее да възстанови Кримския мост до пролетта на 2027 г.

Седем балистични ракети по Киев

Паралелно с това Русия е атакувала Киев със седем балистични ракети. Повредени са два моста, свързващи западния и източния бряг на столицата, както и автомобилното и метрополитенното движение. Това е затруднило придвижването през града.

The Economist отбелязва, че украинската противовъздушна отбрана изпитва недостиг на ракети прехващачи. В същото време Киев е успял да ограничи значително заплахата от руски ударни безпилотни апарати чрез система за радиоелектронна борба, описвана като защитна куполообразна мрежа, изградена над столицата през септември.

Според анализа успехът на тази система е насочил Русия към по-активно използване на балистични ракети, с които Москва разполага в достатъчни количества. Затова основният въпрос според The Economist вече е не само колко дълго ще остане повреден Кримският мост, а и колко от мостовете в Киев ще оцелеят до пролетта.

Източници: unian.net, economist.com