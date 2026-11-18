Позициите на Украйна на бойното поле са стабилни, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той посочи отбраната на Добропиля и Константиновка в Донецка област като пример за ситуацията на фронта.

„Що се отнася до ситуацията на фронта, нашите позиции са стабилни“, каза Зеленски. По думите му руските сили правят интензивни опити да напреднат към двата града, но украинските военни оказват съпротива.

„И въпреки че руснаците правят много интензивни опити да напреднат към градовете Добропиля и Константиновка, ние унищожаваме окупаторите“, заяви украинският президент.

Добропиля и Константиновка се намират в източната украинска Донецка област и са разположени в близост до фронтовата линия. През последните месеци руските военни твърдят, че са превзели и двата града.

Украйна отрича тези твърдения и заявява, че населените места не са преминали под руски контрол. В изявлението си Зеленски не посочи конкретни данни за промените по линията на бойните действия, броя на атаките или загубите на руските сили.

Източници: bta.bg