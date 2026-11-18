Хърватия няма да прави отстъпки към Сърбия и Черна гора в процеса на присъединяването им към Европейския съюз. Това заяви премиерът Андрей Пленкович във Вуковар, където участва във възпоменателните прояви за жертвите на войната за независимост.

„Няма да има отстъпки. Формулирали сме ясно очакванията си. Те знаят точно какво очакваме и смятам, че правителството, президентът и министрите много добре знаят какво трябва да бъде направено“, каза Пленкович в интервю за телевизия N1.

Хърватия очаква информация за 1725 изчезнали

Основното искане към Сърбия е свързано със съдбата на 1725 души, които все още се водят изчезнали от войната за независимост на Хърватия между 1991 и 1995 г. По думите на Пленкович има хора, които знаят къде са били преместени останките на част от тях, но досега Белград не е предоставил достатъчно информация на Загреб.

Хърватският премиер посочи, че страната му трябва да изчака формирането на ново правителство в Сърбия, както и назначаването на министрите, които ще отговарят за въпроса с изчезналите. Той не изключи възможността темата да се отрази на европейския път на Сърбия, но подчерта, че Загреб очаква конкретни действия и данни.

Към Черна гора хърватските очаквания са свързани с 14 души, изчезнали на южния фронт през 1991 г. Пленкович заяви, че и по този въпрос няма да има отстъпление.

Остават шест хърватски условия към Подгорица

В средата на октомври Хърватия представи на държавите членки на ЕС и на Черна гора списък с осем изисквания, които Подгорица трябва да изпълни преди приключването на преговорите и присъединяването към съюза. Две от условията вече са разрешени.

Шест от изискванията са по глава 23 „Правосъдие и основни права“, а две са свързани с глава 31 „Външна политика и политика на сигурност и отбрана“. Те засягат въпроси, които Хърватия счита за нерешени в двустранните отношения.

Черна гора е най-напредналата страна кандидатка за членство и вече е затворила временно 23 от 33 преговорни глави. Очакванията са страната да може да стане член на ЕС през 2028 г., но това зависи от изпълнението на останалите условия и от приключването на целия преговорен процес.

Преговорите със Сърбия остават в застой

При Сърбия процесът по присъединяване е в застой от няколко години. Белград е отворил 22 преговорни глави, но само две от тях са временно затворени. Сред нерешените теми, които влияят върху отношенията с Хърватия, е издирването на хората, изчезнали по време на войната.

Пленкович направи изказването си на възпоменателното шествие във Вуковар. Хърватия отбелязва 18 ноември като Ден в памет на жертвите на Отечествената война и на жертвите на Вуковар и Шкабърня. Премиерът припомни и че на конференция в Париж е определил Вуковар като първия европейски град след 1945 г., който е бил практически разрушен до основи.

Източници: n1info.rs, en.vijesti.me