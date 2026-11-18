Турският президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди за нарастваща геополитическа нестабилност и възможно настъпване на глобален хаос на фона на разпадането на досегашния международен ред.

„Намираме се в разгара на бурен процес, в който никой не знае какво ще замени стария световен ред, докато той се разпада, а зад кулисите се разгръща съперничество, много по-интензивно и разрушително от това, което се отразява в медиите“, заяви Ердоган по време на заседание на парламентарната група на управляващата Партия на справедливостта и развитието.

Той посочи войната между Русия и Украйна и напрежението в Персийския залив като примери за задълбочаващата се международна нестабилност. По думите му конфликтът между Москва и Киев причинява загуби и на двете страни.

Ердоган обвини Израел за кризата в Газа

В изказването си турският президент отправи остри критики към действията на Израел в ивицата Газа. Той обвини израелските власти, че продължават убийства, покушения, дискриминация, изолация и лишаване на населението от храна, докато зимните условия се влошават.

Ердоган нарече палестинския анклав „най-големия концентрационен лагер в света“ и акцентира върху положението на децата. Според него те посрещат студа без достатъчен подслон, газейки във вода и кал. Изказването му съвпада с предупреждения за тежка хуманитарна ситуация в Газа и недостатъчна защита за разселеното население.

Призив за повече натиск и помощ

Заради случващото се в Газа Ердоган призова мюсюлманските държави да увеличат усилията си за оказване на натиск върху Израел и за доставяне на повече хуманитарна помощ преди допълнителното влошаване на зимните условия.

„Вместо да разчитаме единствено на другите, трябва да действаме като мюсюлмани и да гарантираме, че върху Израел ще бъде оказан по-силен натиск“, заяви турският президент.

Ердоган каза, че Турция вече е предприела допълнителни стъпки за осигуряване на хуманитарна помощ за Газа. Той не посочи в изказването си конкретни количества или срокове за доставките.

Източници: turkiyetoday.com, aa.com.tr