Владимир Путин не е разговарял с Илон Мъск през първия ден на срещата на АТИС в китайския град Шънджън. Това е заявил прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

На въпрос дали Путин и американският предприемач са общували в рамките на форума и дали са обсъждали спътниковите системи Starlink и „Рассвет“, Песков е отговорил: „Не. Не са го виждали“.

Среща между двамата не е била планирана

Още на 17 ноември Песков съобщи, че отделна среща между Путин и Мъск не е договорена. Тогава той уточни, че няма никакви договорености за такъв разговор, макар Путин да е включен в програмата на бизнес форум в Шънджън.

По-рано се съобщаваше, че Мъск ще придружава президента на САЩ Доналд Тръмп по време на посещението му в Китай. Това създаде очаквания за евентуален контакт между него и руския президент, но те не се потвърдиха.

Путин разговаря с Джефри Сакс

В рамките на приема за участниците във форума Путин е разговарял с американския икономист Джефри Сакс. По думите на Песков Сакс е приближил руския президент и двамата са разговаряли продължително. Самият Сакс е заявил пред РБК, че е споделил вижданията си за нова архитектура на сигурността в Европа.

Срещата на АТИС в Шънджън се провежда на 18 и 19 ноември. В програмата на Путин за днес е включена и тристранна среща с Доналд Тръмп и китайския председател Си Дзинпин.

Източници: rbc.ru, tass.ru, interfax.ru