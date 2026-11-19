Принц Хари заяви, че би се върнал в британската армия, ако бъде повикан да служи отново заради заплахата от Русия. В интервю за „Дейли телеграф“ той каза, че е готов да бъде „100 процента“ на разположение на страната си заедно с ветерани и военнослужещи.

„Ако има нужда, ще бъда там, за да служа на страната си заедно с моите колеги ветерани и военнослужещи“, заяви Хари.

Хари: Великобритания е в конфликт с Русия

Британският принц каза, че според него Великобритания се намира в конфликт с Русия от около десетилетие. По думите му заплахата включва не само бойни действия, но и саботажи, дезинформационни кампании и други хибридни атаки.

„Само защото срещу нас не летят дронове, куршуми и ракети, това не означава, че не сме във война. Имам чувството, че сме във война от последното десетилетие“, каза той.

Хари допълни, че според него тази заплаха съществува последователно от около 15 години. Британски представители от сферата на разузнаването и отбраната също предупреждават за действия, целящи да дестабилизират западните общества.

Критика към политиката на САЩ за Украйна

В интервюто Хари заяви, че вижда „голямо разделение“ между отношението на американското общество към подкрепата за Украйна и позицията на администрацията на Доналд Тръмп.

„Мисля, че има голямо разделение между това, което американското общество чувства по отношение на подкрепата за Украйна, и позицията на определена група, в този случай на една администрация, която вероятно мисли по различен начин“, каза Хари.

Той призова Великобритания и съюзниците ѝ да удвоят подкрепата за Киев, за да може Украйна да победи Русия. Изказването му е направено по време на четвъртото му посещение в страната след началото на пълномащабното руско нашествие.

Посещението в Украйна

Хари пътува до Украйна през уикенда и се срещна със спортисти, които се подготвят за Игрите „Инвиктус“ през 2027 г. Състезанието за ранени военнослужещи и ветерани ще се проведе в Бирмингам, Великобритания.

Принцът основава Игрите „Инвиктус“ през 2014 г. Той е служил два пъти в Афганистан. След шест години в Калифорния Хари се е завърнал във Великобритания през миналото лято, но вече не е работещ член на кралското семейство и посети Украйна като частно лице.

Интервюто е записано по време на посещението му, а пълната му версия трябва да бъде публикувана в подкаста „Украйна: последните новини“ на „Дейли телеграф“.

Източници: cnn.com, apnews.com, itv.com