Европейските съюзници на Украйна се събират в Берлин за среща на „Коалицията на желаещите“, която ще се проведе в германското канцлерство. В разговорите ще участват лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Полша и Италия, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, както и специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Около 20 държавни и правителствени ръководители се очаква да обсъдят бъдещето на Украйна, продължаването на военната и финансовата подкрепа за Киев и участието на Европа в дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Германското правителство посочва, че сред основните теми ще бъдат правно обвързващи гаранции за сигурност, които да влязат в сила след прекратяване на огъня.

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Европа иска място в преговорите

Берлинската среща се провежда на фона на опасенията, че решенията за войната и бъдещата сигурност на континента могат да бъдат вземани без пряко участие на европейските държави. В същия ден Тръмп и руският президент Владимир Путин се очаква да разговарят в Китай, където се провежда среща на върха с участието и на китайския лидер Си Цзинпин.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата в Берлин ще даде възможност на Киев да обсъди с Уиткоф и Къшнър преговорите за края на войната и да получи информация за разговорите на Тръмп в Китай. „Украйна ясно заявява желанието си за мир и ние винаги работим конструктивно“, каза Зеленски.

„Коалицията на желаещите“ включва 36 държави и е ръководена от Германия, Франция и Великобритания. В европейското представителство за бъдещи разговори с Русия са включени още Полша и Италия, както и представители на Европейския съюз.

Нова военна и финансова помощ

Великобритания ще представи подробности за пакет за подкрепа на Украйна, който включва далекобойни дронове, способни да поразяват цели дълбоко на руска територия, както и разузнавателни и логистични безпилотни системи. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че срещата ще покаже, че европейските съюзници на Киев „са обединени както никога досега в усилията за справедлив и траен мир“.

Европейската комисия предложи нов заем от 45 милиарда евро за Украйна. Средствата са предназначени да помогнат за покриването на очакван недостиг от 70 милиарда евро през следващата година. Отделно страните от контактната група за отбраната на Украйна се договориха да предоставят допълнителни оръжия, за да може украинската армия да продължи отбраната си през зимата.

Срещата в Берлин следва и започнало военно учение в Полша, което трябва да провери как западни сили биха могли да подкрепят евентуален режим на прекратяване на огъня в Украйна. Предстои участниците да съгласуват общата европейска позиция по гаранциите за сигурност, подкрепата за Киев и бъдещите преговори с Москва.

Източници: in.marketscreener.com, amp.dw.com, axios.com