Доналд Тръмп трябва да завърши азиатската си обиколка с поредица от разговори с китайския президент Си Цзинпин и руския държавен глава Владимир Путин в Шънджън. Ключовото събитие е насрочената за 19 ноември първа тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия, която ще се проведе на поляхите на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC).

Американският президент пристигна в Китай на 18 ноември, след като прекара около 24 часа във Филипините и участва в срещата на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. В Шънджън Тръмп беше посрещнат лично от Си Цзинпин на летището. По-късно двамата, заедно с Путин, участваха в официалните прояви преди началото на срещата на върха.

Ядрените оръжия са сред основните теми

Очаква се разговорите между тримата лидери да се съсредоточат върху контрола над ядрените арсенали. Тръмп настоява за ново споразумение, което да включва и Китай, след като последният договор между Вашингтон и Москва за ограничаване на ядрените оръжия изтече през февруари 2026 г.

Американски представител заяви, че тристранната среща трябва да постави началото на разговор за ядреното разоръжаване, но не се очаква да завърши с конкретно споразумение. По оценки на Пентагона Китай разполага с над 600 ядрени бойни глави, докато арсеналите на САЩ и Русия включват по над 5000.

Украйна, Иран и търговските спорове

„Те и двамата харесват Тръмп. Какво ще се случи след мен, не мога да ви кажа“, заяви американският президент.

Тръмп посочи, че иска да обсъди с Путин и Си войните в Украйна и Иран. По информация на американски представител обаче Вашингтон не планира да поставя Украйна в центъра на тристранния разговор. Срещата се провежда на фона на продължаващата руска война срещу Украйна и на напрежението около американските действия в Иран.

Преди разговорите Си Цзинпин призова страните от Азиатско-тихоокеанския регион да подкрепят по-отворена търговия и по-тясно сътрудничество в областта на цифровата икономика и изкуствения интелект. Путин, който участва в срещата на бизнес лидерите на APEC, заяви, че санкциите, митата и експортните ограничения са загубили голяма част от възпиращия си ефект.

Във форума APEC участват 21 икономики, които представляват около 60% от световната икономическа активност. Срещата между Тръмп, Си и Путин се очаква да бъде последното и най-значимо събитие от азиатската обиколка на американския президент.

Източници: apnews.com, abcnews.com