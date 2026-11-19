Общото събрание на съдиите от Конституционния трибунал на Полша е разрешило наказателно преследване срещу временно отстранения председател Богдан Швенчковски по три производства. Не е дадено съгласие за задържането и временното му задържане под стража. Решението е взето на 17 ноември, а е обявено ден по-късно.

Швенчковски е отстранен от изпълнението на служебните си функции, а възнаграждението му е намалено с 50 процента. Имунитетът на заместник-председателя на трибунала Бартломей Сохански също е свален. Той е отстранен от длъжност, като заплатата му е намалена с 25 процента. Решението за сваляне на имунитет не установява вина, а позволява на прокуратурата да продължи наказателното преследване в рамките на одобрените производства.

Какви са твърденията на прокуратурата

Част от производствата се отнасят до периода, когато Швенчковски е бил национален прокурор и първи заместник на главния прокурор. Според прокуратурата той е превишавал правомощия и е нарушавал трудовите права на девет прокурори чрез многократното им командироване. Разследването обхваща и действия при прокурорски проверки на оперативно-издирвателни мероприятия, включително достъп до поверителна адвокатска информация и разкриването ѝ пред други лица.

Друго производство е свързано с ръководенето на Конституционния трибунал. Твърдението е, че Швенчковски е недопускал надлежно избрани съдии до участие в заседания и е нарушавал системно трудовите им права. В одобреното искане е включено и твърдение за нарушаване на телесната неприкосновеност на друг съдия.

Прокуратурата е внесла общо шест искания за наказателно преследване срещу Швенчковски в рамките на четири производства. Две последващи искания са били отхвърлени заради формални недостатъци, съобщи TVN24.

Швенчковски оспорва решението

Швенчковски отхвърля решението и заявява, че не признава процедурата за законна. „Не е имало никакво общо събрание и не са приети никакви решения, така че в никакъв случай не съм отстранен“, каза той пред Polsat News, цитиран от TVN24.

Спорът е част от продължаващата битка за контрола върху Конституционния трибунал. На 30 октомври съдия Анна Корвин-Пьотровска пое временно ръководството на институцията и разпореди едномесечно прекъсване на служебните правомощия на Швенчковски и Сохански. Двамата оспорват правното основание както на отстраняването, така и на процедурите за сваляне на имунитета.

Какво следва

Изслушванията по жалбите срещу временното отстраняване са насрочени за 19 и 20 ноември. Европейският съд по правата на човека отказа да наложи временна мярка за спиране на процедурите, тъй като двамата съдии не са доказали непосредствен риск от непоправими вреди. Те могат да подадат пълна жалба до съда в Страсбург до 15 декември.

Източници: tvn24.pl, pl.euronews.com, apnews.com