Русия е неразделна част от Азиатско-Тихоокеанския регион, който се е превърнал в център на световната икономика и водещ индустриален и технологичен център. Това заяви Владимир Путин по време на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Шънджън, Китай.

Руският президент посочи, че делът на региона във външната търговия на Русия вече е 53 процента. По думите му през 2014 г. той е бил малко над една четвърт, а тогава Москва си е поставила цел делът да достигне 40 процента. „За Русия Азиатско-Тихоокеанският регион е значим търговско-икономически партньор“, заяви Путин.

Москва иска домакинство на АТИС през 2035 г.

Путин съобщи, че Русия е внесла кандидатура за домакин на АТИС през 2035 г. Москва очаква тя да бъде подкрепена и одобрена от останалите икономики във форума.

Руският президент заяви още, че страната му е готова да разшири износа на хранителни продукти, селскостопанска продукция и минерални торове към държавите от региона. Той посочи продоволствената сигурност като една от областите, в които Русия възнамерява да увеличи приноса си.

Путин очаква „значителни ползи“ от срещата с Тръмп и Си

В речта си Путин определи санкциите срещу Русия като неуспешен опит за изолация на страната. Той заяви, че руската икономика е запазила устойчивостта си и предложи Москва да споделя технологии с приятелски държави от Азиатско-Тихоокеанския регион. Тези оценки са на руския президент и не представляват независима оценка на икономическите последици от санкциите.

Путин каза, че очаква „значителни ползи“ от предстоящата среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин. Тристранните разговори са планирани в рамките на срещата на върха на АТИС и ще бъдат първите в подобен формат между лидерите на Русия, САЩ и Китай. Според руската страна на дневен ред ще бъдат отношенията между трите държави и международната обстановка.

Източници: apnews.com, tass.com, washingtonpost.com