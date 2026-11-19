Владимир Путин пристигна в Китай с руския ядрен куфар „Чегет“ преди срещата си с Доналд Тръмп и Си Дзинпин. Куфарът бе заснет в ръцете на руски военноморски офицер от свитата на президента, а появата му привлече внимание заради темата на предстоящите разговори – ограничаването на ядрените оръжия.

Руският телевизионен водещ и депутат Евгений Попов заяви пред държавната телевизия, че в куфара се намират кодовете за руските ядрени сили. Твърдението не е придружено от независимо потвърждение за конкретното съдържание на заснетия куфар.

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„Чегет“ е част от руската система за командване и контрол на стратегическите ядрени сили. Той не съдържа самостоятелен бутон за изстрелване на ракети, а служи за предаване на заповеди към военното командване. Куфарът обичайно пътува с руския президент и рядко се появява толкова ясно в телевизионни кадри.

Ядрените оръжия са сред темите на срещата

Путин е в Шънджън за първата тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Доналд Тръмп заяви, че иска да обсъди с Путин и Си Дзинпин ограничаването на ядрените арсенали, както и възможностите за прекратяване на войната в Украйна.

Путин определи международната обстановка като „турбулентна“, но заяви, че разногласията могат да бъдат решавани чрез разговори. „Очаквам голяма потенциална полза от предстоящата тристранна среща“, каза руският президент.

Срещата е първата между Путин и Тръмп след разговорите им в Аляска през 2025 г. Американски представители по-рано бяха заявили, че войната в Украйна няма да бъде основна тема, но Тръмп впоследствие каза, че ще обсъди конфликта и смъртта на десетки хиляди руски военнослужещи месечно.

Москва засили ядрената реторика

Появата на „Чегет“ последва серия от демонстрации на руска военна мощ. Преди визитата на Путин два стратегически бомбардировача Ту-95МС са били изпратени във Виетнам, придружени от два транспортни самолета „Илюшин“.

По руската държавна телевизия полковник Михаил Ходарьонок призова за разрушаване на мостове в Киев и за засилване на ударите по командни центрове. Той заяви, че конвенционалните операции можело да бъдат придружени от „демонстративни ядрени взривове“, които да предупредят Запада.

Изказването бе направено след атаката и нанесените щети на Керченския мост с украински дронове.

Източници: dailymail.com, apnews.com, reuters.com