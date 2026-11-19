Японският премиер Санае Такаичи е разговаряла около 30 минути с руския президент Владимир Путин в Шънчжън, Китай, след приветствената вечеря на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). Това е първият пряк разговор между лидерите на Япония и Русия след началото на руската агресия срещу Украйна през февруари 2022 г.

Японското правителство съобщи, че двамата са се договорили да продължат комуникацията на различни равнища. Срещата не е била обявена като официална двустранна среща, а като разговор в рамките на програмата на форума.

Токио поиска освобождаване на журналист

Такаичи е изложила пред Путин позицията на Япония за задържания от руските власти журналист Имай Юки от японския вестник „Хокайдо симбун“. Японската страна е поискала ранното му освобождаване.

Главният секретар на японското правителство Минору Кихара заяви: „Разговорът с президента Путин беше проведен въз основа на позицията на японската страна.“ Токио не е съобщил публично подробности за реакцията на руския президент по въпроса.

По време на разговора е обсъден и казусът с местния филиал на японската тютюнева компания JT. Дружеството е поставено под временен контрол на руска компания, което предизвика реакция от японската страна за защитата на интересите на нейния бизнес в Русия.

Диалогът между Токио и Москва се възобновява

Контактът между Такаичи и Путин последва среща лице в лице между външните министри на Япония и Русия, проведена на 30 октомври. Това беше първата им лична среща от пет години.

Отношенията между двете държави остават обтегнати заради руската война срещу Украйна, японските санкции срещу Москва и спора за Южните Курилски острови. През август Путин посети остров Итуруп, което засили напрежението около териториалния спор.

Японското правителство разчита възстановяването на разговорите на високо равнище да помогне за обсъждането на нерешените въпроси. Засега Токио и Москва са потвърдили единствено намерението си да поддържат контакт на различни нива.

Източници: yomiuri.co.jp, news.tv-asahi.co.jp, newsweekjapan.jp