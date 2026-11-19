Срещата между руския президент Владимир Путин и американския държавен глава Доналд Тръмп започна в китайския град Шънджън в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Двамата си размениха ръкостискания в началото на разговора, а Путин поздрави по същия начин държавния секретар на САЩ Марко Рубио и министъра на финансите Скот Бесент.

В кратката открита част Тръмп заяви, че според него могат да бъдат постигнати отлични резултати. Американският президент подчерта и че има „отлични отношения“ с Путин. Руският лидер не направи изявление пред журналистите.

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Разговорът между двамата президенти се води с последователен превод. Публичната част продължи около една минута, след което журналистите бяха поканени да напуснат залата и срещата продължи при закрити врата.

Кои участват в разговорите

От руска страна в срещата участват министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на финансите Антон Силуанов, помощникът на президента Юрий Ушаков и специалният представител Кирил Дмитриев.

В американската делегация са Марко Рубио и Скот Бесент. Разширеният състав показва, че освен международните конфликти разговорите могат да засегнат и двустранните отношения, включително икономическите връзки между Москва и Вашингтон.

Асошиейтед прес съобщава, че отделната среща между Путин и Тръмп е добавена към програмата преди планираните разговори с китайския лидер Си Дзинпин. Според агенцията Тръмп възнамерява да обсъди с двамата лидери войната в Украйна, конфликта в Иран и ограничаването на ядрените арсенали.

Следват разговори с участието на Си Дзинпин

По-късно Путин, Тръмп и Си Дзинпин трябва да проведат първата си тристранна среща. Очаква се тя да се състои след пленарната сесия на форума на АТИС.

За отделните разговори между Путин и Тръмп беше съобщено предварително от американски представител, цитиран от Асошиейтед прес. Интерфакс посочи, че двустранната среща е допълнение към тристранния формат между Русия, САЩ и Китай.

Ръкостискането между Путин и Тръмп преди това беше заснето и по време на общата фотосесия на форума. Според РБК тогава Тръмп е потупал руския президент по рамото, а между двамата при снимката е застанал Си Дзинпин.

Източници: apnews.com, interfax.ru, rbc.ru