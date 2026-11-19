Кримският мост отново е затворен за движение след нова атака през нощта. Автомобилният и железопътният трафик са временно спрени, а руските власти извършват оценка на щетите по съоръжението.

„Движението е временно спряно след поредната атака срещу Кримския мост. Всички отговорни служби работят. Оценяват се щетите“, заяви Сергей Аксьонов, назначеният от Русия ръководител на Крим. Цитатът беше разпространен от ТАСС.

Към сутринта няма потвърдени данни за пострадали при последния удар. Не е съобщено и кога ще бъде възстановен трафикът. Размерът на новите повреди също остава неуточнен.

Трети удар по моста за седмица

По информация на Ройтерс това е третата атака срещу Кримския мост в рамките на седмица. Предишните удари бяха извършени на 16 и 17 ноември.

При атаките на 16 и 17 ноември беше разрушена централна секция от автомобилната част на моста. Част от основната пътна арка се срути във водите на Керченския проток, което прекъсна автомобилната връзка между Крим и Краснодарския край. Ройтерс съобщи, че видеозаписи и изображения са потвърдили мащаба на разрушенията.

Железопътната част остана изправена, но украински представители съобщиха за повредена арка. Русия потвърди, че по конструкцията има щети, без да публикува пълна техническа оценка.

Какво е положението с транспорта

След предишната атака железопътният трафик беше възстановен, докато автомобилното движение остана прекъснато заради разрушената пътна секция. След новия удар тази нощ е спряно движението и по двете части на съоръжението.

Руските власти призоваха пътуващите да не се насочват към моста, докато приключи проверката. На този етап няма обявен срок за възстановяване на автомобилните или железопътните превози.

Руското транспортно министерство съобщи след удара на 17 ноември, че тогава не е имало пострадали. За новата атака такава информация все още не е публикувана. АП съобщи, че предишните повреди са прекъснали пътната връзка, докато железопътната линия е останала частично използваема.

Източници: streetinsider.com, tass.com, apnews.com