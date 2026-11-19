Турция не е „мълчалива“ относно нарастващия риск за корабоплаването в Черно море, каквато тези лансират немалко анализатори. Анкара поддържа паралелни дипломатически канали с Русия и Украйна, а турският външен министър Хакан Фидан заяви, че страната му вече е представила предложения за възстановяване на сигурното движение на търговски кораби и за връщане на зърното на международните пазари.

„Говорим и с Украйна, и с Русия“, каза Фидан на 17 ноември след срещи с представители на държави от региона и Европейския съюз. По думите му Анкара е обсъдила въпроса и с България, Румъния и Украйна, а с руската страна е имало отделни контакти. Фидан посочи, че част от турските предложения вече са оформени, но е „твърде рано“ те да бъдат обявени публично.

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Какво предлага Анкара

Турският подход е насочен към ограничено споразумение за корабоплаването, без то да зависи непременно от постигането на цялостен мир между Русия и Украйна. Именно тук е основната пречка. Според Фидан Москва не желае временно споразумение за Черно море, ако то не е част от по-широк договор за прекратяване на войната.

Още през октомври Турция съобщи, че Русия и Украйна обсъждат турски проект за спиране на атаките срещу търговски кораби. Замисълът е защитата да не обхваща само превоза на зърно, а по-широк кръг от цивилни плавателни съдове. Публично потвърдено споразумение обаче няма.

Защо натискът върху Анкара расте

Турция има пряк интерес от ограничаването на опасността. През юни кораб, собственост на турска компания и плаващ под панамски флаг, беше атакуван с дрон край украинското пристанище Черноморск. Двама турски граждани от екипажа бяха ранени. През август турските кораби „Яшар“ и „Надежда“ бяха атакувани след отплаване от Новоросийск, а след нови инциденти край руския бряг Анкара извика украинския посланик.

Турското външно министерство последователно заявява, че атаките срещу граждански плавателни съдове застрашават живота на моряците, околната среда, търговията и продоволствената сигурност. На 8 октомври Фидан предупреди, че Черно море не трябва да се превръща в нов фронт на войната.

Кой стои зад атаките

При част от последните инциденти публичните оценки сочат руски дронове, но не за всеки случай има официално приключило разследване. Румъния свърза ударите по търговски кораби край бреговете си през ноември с руската военна ескалация. Украйна също обвинява Русия в системни атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура.

На 17 ноември газовият танкер Gas Husky потъна в българската изключителна икономическа зона, след като беше повреден в Черно море. Всичките 19 души от екипажа бяха спасени. Инцидентът последва серия от удари по търговски плавателни съдове край Румъния и България. За конкретния случай не беше обявен окончателно установен извършител.

Това е и причината Анкара да избягва публично да приписва всеки удар на една от страните. Турция осъжда действията, които застрашават корабоплаването, но запазва възможността да разговаря и с предполагаемия извършител, и с държавата, която е обект на обвиненията. Тихият диалог съществува, но засега той е дипломатически процес, а не постигнато морско примирие.

Какво следва

Фидан заяви, че турските идеи ще бъдат споделени публично, ако получат практическа подкрепа в следващите дни. Дотогава корабоплаването в западната част на Черно море остава изложено на риск, а усилията на Анкара са насочени към ограничено споразумение за гражданския трафик, без гаранция, че то ще бъде прието от Москва и Киев.

Източници: aa.com.tr, hurriyetdailynews.com, apnews.com