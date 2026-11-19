Падането на арката на Кримския мост във водата е блокирало фарватера на Керч-Еникалския канал и може да спре корабоплаването през него за месеци. Металната конструкция тежи около 6000 тона, а при обрушването са повредени над 200 метра от моста, съобщи капитан първи ранг от запаса Андрей Риженко, бивш заместник-началник на щаба на Военноморските сили на Украйна.

По думите му четири плавателни съда, забелязани в района, проучват последствията от разрушаването. Риженко посочи, че за отстраняването на конструкцията ще бъдат необходими подемни кранове, понтони и специализирано оборудване.

За да бъде разчистена, повдигната и нарязана тази метална конструкция, е необходимо специално оборудване. Възможно е тя да бъде разрязана с подводни взривове.

Военният експерт даде за пример операцията по разглобяването на десантния кораб „Саратов“ в пристанището на Бердянск след поражението му през 2022 г. Той подчерта, че водоизместимостта на кораба е била приблизително два пъти по-малка от теглото на падналата арка.

Каналът може да остане блокиран с месеци

Според Риженко разчистването на плавателния канал ще отнеме най-малко няколко месеца, а е възможно срокът да бъде и по-дълъг. За да бъде възстановена връзката, ще трябва да бъде изработена нова арка и монтирана на място, което по оценката му може да продължи повече от година.

Падането на конструкцията засяга не само автомобилното движение по моста, но и морския достъп до Азовско море. През Керч-Еникалския канал могат да преминават кораби с газене до 7 метра, но само ако плавателният път е свободен. В момента останките от арката го блокират, посочи Риженко.

Ограничения за прехвърлянето на руски кораби

Блокирането на канала може да попречи на Русия да прехвърля в Черно море малки и средни бойни кораби от Балтийско море и северните си райони през Волго-Донската система от канали. Според Риженко по този маршрут вече са били прехвърляни катери тип „Раптор“ и десантни катери БК-16.

Той допълни, че в Каспийско море се намират носители на крилати ракети „Калибър“, десантни кораби и други плавателни съдове, които потенциално също могат да бъдат прехвърлени към Черно море през Азовско море. „С блокирането на Керч-Еникалския канал тази възможност отпада“, заяви Риженко.

Украинската страна твърди, че разрушаването е резултат от многоетапна операция на Службата за сигурност на Украйна и други подразделения на Силите за отбрана. Според съобщението на СБУ подготовката е продължила около месец, като първо са били атакувани руски средства за противовъздушна отбрана, а след това по автомобилната част са използвани ракети-дронове „Паляница“.

Източници: unian.net, apnews.com, amp.dw.com