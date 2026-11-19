Владимир Путин отрече Русия да е започвала войната в Украйна и обвини Киев и Европа, че не желаят прекратяване на бойните действия. Руският президент направи изявленията си на пресконференция след тристранната среща с американския президент Доналд Тръмп и китайския председател Си Цзинпин в Китай.

„Не ние започнахме войната, ние изобщо не сме започвали никаква война. Само се опитваме да приключим това, което започна преди осем години“, заяви Путин.

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Той представи като причина за конфликта предполагаем „държавен преврат“ в Киев, след който според него новите украински власти започнали военна операция в югоизточната част на страната. Путин обвини Украйна и европейските държави, че не искат войната да приключи, а като мотив посочи необходимостта Киев да проведе избори след спиране на бойните действия.

Путин призова Киев да приеме американски предложения

Руският президент заяви, че САЩ са предложили компромисни решения за Украйна, с които Москва се е съгласила по време на разговорите в Анкъридж. По думите му сега въпросът е дали Киев и европейските държави ще приемат тези предложения.

„Ако Киев иска да завърши конфликта, нека се съгласи с компромисите, предложени от американците още преди Анкъридж“, каза Путин.

Той добави, че Украйна има право на сигурност, но не и „за сметка на сигурността“ на Русия. На въпрос какви ще бъдат последиците от срещата с Тръмп и Си Цзинпин Путин отговори, че „само Господ Бог знае какво ще се случи по-нататък“. По думите му обаче разговорите са показали взаимно разбиране по редица ключови направления.

Срещата завърши без общо изявление за Украйна

Тристранната среща е продължила около час и половина. Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин не са направили общо изявление пред медиите след разговорите.

Публикувана е декларация, в която се говори за ядрената сигурност, ограничаването на ядрените рискове и доставките на нефтопродукти. В документа обаче не се споменават нито Украйна, нито Европа. Асошиейтед прес съобщи, че трите държави са се договорили да продължат диалога за намаляване на ядрените рискове и да подкрепят реформи в ООН.

Твърдението на Путин, че Русия не е започвала войната, противоречи на установената хронология. Въоръженият конфликт в Източна Украйна започна през 2014 г., а на 24 февруари 2022 г. руските въоръжени сили започнаха пълномащабно нападение срещу Украйна. ООН определя атаката като широкомащабно въоръжено нападение, довело до рязко разширяване на бойните действия и значително увеличаване на жертвите и разрушенията.

Източници: unian.net, apnews.com