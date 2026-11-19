От последната украинска атака срещу 19-километровия Керченски мост бяха изминали почти година и половина. В нощта срещу 17 ноември украинските въоръжени сили нанесоха нов удар, който разруши арката на моста над корабоплавателния канал - след удара тя се срути в морето. По този начин бе прекъсната и корабоплавателната връзка между Азовско и Черно море.

Руското министерство на транспорта обяви „временно преустановяване“ на движението по моста - както по железопътния, така и по шосейния участък. По-късно железопътният трафик по една линия беше възобновен. Руските разследващи органи започнаха „наказателно производство за терористичен акт“. Едва тогава Службата за сигурност на Украйна потвърди официално атаката.

Мостът над Керченския пролив свързва континенталната част на Русия с Крим и се счита за един от най-престижните проекти на руския президент Владимир Путин. Строителството му започна след анексирането на украинския полуостров Крим от Русия през 2014 г., което стана в нарушение на международното право, а четири години по-късно мостът беше официално открит.

От началото на мащабната руска агресия срещу Украйна мостът многократно е ставал мишена на украински атаки. Най-сериозната от тях бе през октомври 2022 г., когато камион се взриви на моста и му нанесе значителни щети. Тогава движението беше ограничено в продължение на няколко месеца. Следващата атака се състоя през юни 2025 г., когато украинската армия взриви един от стълбовете на моста под вода.

Как е била извършена атаката сега

Настоящата украинска операция е продължила около месец и е включвала седем фази. „Първоначално Украинската служба за сигурност (СБУ) и армията са неутрализирали вражеската противовъздушна отбрана, след което е започнала пряката атака срещу моста“, съобщи СБУ в Телеграм.

Някои руски военни блогъри твърдят, че атаката е била проведена с подкрепата на западни съюзници на Украйна или поне с използването на тяхно оборудване и оръжия. В тази връзка се споменава технологичният стартъп „Destinus“ в Нидерландия, който произвежда ракетите „Ruta". От компанията сами потвърдиха, че при нападението са били използвани нейни ракети. Междувременно руското посолство в Нидерландия направи изявление, в което попита дали Нидерландия открито се е присъединила към конфликта в Украйна, написа „Гардиън“.

Украйна съобщи, че при операцията са били използвани различни оръжия украинско производство: няколко вида дронове, както и ракети FP-5 „Фламинго“ и R-360 „Нептун“. Както съобщава британският вестник „The Times“, позовавайки се на украински военни, Украйна е атакувала моста без подкрепата на „Старшилд/Старлинк“. До момента обаче няма потвърждение за това.

Украинският президент Володимир Зеленски определи атаката като отговор на руските удари: „Русия атакува ежедневно нашата инфраструктура, по-специално мостовете в Запорожие, Днипро, Киев и в региона на Одеса. Ние възстановяваме инфраструктурата си. Но също така напомняме на Русия, че войната винаги се връща там, откъдето е започнала", заяви Зеленски.

Тежки последствия за корабоплаването

След нападението в социалните мрежи се разпространиха снимки и видеоклипове на пораженията по моста. Ясно се вижда, как корабоплавателният канал е напълно блокиран от отломки: „Това блокира не само автомобилния трафик през пролива, но и корабоплаването между Черно и Азовско море", написа каналът в Телеграм „Кримски ветер“.

Както отбелязва във Фейсбук Михаил Хончар от украинския център за „Стратегия XXI век", ширината на плавателния канал в Керченския пролив е едва 120 метра. „Проливът е плитък, с дълбочина само от три до пет метра. Още през XIX век морското дъно е било задълбочено, за да се позволи преминаването на по-тежки кораби от Черно море към Азовско море и обратно. С изграждането на моста сега е блокирано корабоплаването там за неопределено време“, казва експертът.

Според него не само речно-морските кораби няма да могат повече да напускат водите на Азовско море, река Дон и Волга, но и лодки и малки кораби от Черноморския флот и Каспийската флотилия от Новоросийск.

Военен експерт: Снабдяването на руските въоръжени сили е застрашено

Много прокремълски канали в Телеграм тръбят, че мостът не е играл важна роля за логистиката на руската армия и снабдяването на Крим. Така например каналът „Два майора“ цитира „заместничката на президента на Република Крим“ Олга Курлаева, според която мостът е „изцяло гражданско съоръжение“. От друга страна, украински военни експерти посочват пред ДВ, че това ще отслаби руската логистика.

Русия не може да замести Керченския мост с никаква друга сухопътна връзка, смята Александър Коваленко. Военният експерт от групата „Информационна съпротива“ – украинска инициатива за борба с дезинформацията – очаква сега проблеми със снабдяването на руските въоръжени сили: „Ако при атаките или при отбраната възникне недостиг на ресурси, тогава или атаките, или отбраната ще се провалят“. Затова Коваленко смята, че е възможно да намалеят атаките от окупирания Крим към останалата част от територията на Украйна.

„В Крим има много пускови установки за дронове камикадзе – в района на Хвардийск, на нос Чауда и в Балаклава. Оттам те постоянно се обстрелват Одеса, Миколаев и десният бряг на Днепър в региона Херсон. Към това се прибавят атаки с балистични ракети „Искандер-М“, както и с ракети „Циркон“ и „Оникс“, с управляеми ракети и планиращи бомби. Всичко това не се произвежда в Крим, а се пренася през Керченския мост“, посочва Коваленко.

Удар и върху имиджа на Путин

Военният експерт определя атаката срещу Керченския мост и като удар по имиджа на Владимир Путин. Според него тя е особено болезнена за Путин, тъй като беше извършена точно преди срещите му с китайския лидер Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Платформата X е наводнена с мемета и иронични коментари относно инцидента. Междувременно Дмитрий Песков, говорител на руския президент, обеща, че мостът ще бъде възстановен, като заяви, че той ще бъде „дори по-добър от предишния“. Андрий Корецки от Киевския транспортен университет обаче смята, че подобно възстановяване няма да се случи бързо. „Очаквам това да отнеме година и половина до три години“, казва той и добавя: „Не мисля, че на руснаците ще бъде позволено да изградят още една такава арка близо до украинската граница, без да срещнат съпротива".

Тази оценка се споделя и от така наречените „Z-блогъри“ – руски военни кореспонденти и инфлуенсъри, подкрепящи войната. „За разлика от 2022 и 2023 г., украинските въоръжени сили вече са способни да нанасят удари по плаващи кранове и ремонтни екипи. Монтирането на готова арка при такива условия е изключително голямо предизвикателство от най-висока сложност“, отбелязва прокремълският канал „Рибар“ в Телеграм.

Автор: Александър Куницкий