Руският президент Владимир Путин определи като „откровена и ползотворна“ тристранната среща с китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп в Шънджън. Разговорите се проведоха в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

По думите на Путин тримата лидери са обсъдили реформата на ООН, въпросите на сигурността и неразпространението на ядрените оръжия. В разговора е била засегната и темата за заплахите, които може да произтекат от развитието на изкуствения интелект.

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Руският президент уточни, че срещата не е била насочена към постигането на амбициозни цели и че никоя от страните няма да бъде принуждавана да изпълнява решенията. Той добави, че тримата не са се споразумели да провеждат редовни срещи в същия формат.

Путин вижда възможност за подобряване на отношенията със САЩ

Путин заяви, че Доналд Тръмп изглежда „искрено ангажиран“ с прекратяването на войната в Украйна. Според руския президент подходът на американската администрация към Москва дава основания за оптимизъм и отношенията между Русия и САЩ могат да бъдат подобрени.

Путин каза още, че би обмислил участие в срещата на върха на Г-20 през декември в Маями. Той съобщи, че е обсъдил въпроса с Тръмп, но при решението дали да пътува до САЩ ще трябва да вземе предвид ситуацията в Русия.

Москва отхвърля примирие в енергетиката и Черно море

По отношение на войната в Украйна Путин заяви, че Русия признава правото на Украйна на сигурност, но не и когато това става за сметка на руската сигурност. Той обвини Киев и европейските държави, че не са готови на компромиси за прекратяване на конфликта.

Руският президент предупреди, че Москва ще предприеме ответни действия заради ударите по Кримския мост и заяви, че отговорът ще бъде „много по-болезнен“ за Киев. Той отхвърли твърденията на украинските власти, че съоръжението се използва за превоз на военно оборудване и петролни продукти, като каза, че мостът служи единствено за граждански цели.

„Но след ударите по Кримския мост преговори няма да има. Ще отговорим на тези удари“, заяви Путин.

Той каза, че Русия няма да се съгласи на примирия, обхващащи енергийния сектор или Черно море. В същото време Путин заяви, че Москва е готова да продължи преговорите по въпросите за Украйна и европейската сигурност, но настоя, че трябва да разбере по-добре позицията на европейските държави. Дати за продължаване на диалога все още не са определени.

Русия и Китай обсъждат Северния морски път

Путин заяви, че Русия не може да приеме каквато и да било форма на военно сътрудничество между Украйна и Европейския съюз, включително евентуално разполагане на европейски войски на украинска територия.

Москва е готова да засили и сътрудничеството си с Китай по Северния морски път, който свързва руските пристанища с азиатските пазари през Арктика. По данни, цитирани от Ройтерс, през навигационния сезон от юли до ноември Русия е изнесла по маршрута 21 милиона барела петрол за Азия. Това е с около 50 процента повече спрямо предходната година.