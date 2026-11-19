Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Берлин за срещата на Коалицията на желаещите, в която ще участват повече от 40 партньори на Киев. В разговорите ще има и представители на американския президент Доналд Тръмп. Основният приоритет на украинската страна е укрепването на противовъздушната отбрана.

Сред останалите теми са подкрепата за украинската енергетика и финанси, дипломатическият процес и следващите стъпки за прекратяване на войната и гарантиране на сигурността на Украйна. Зеленски заяви, че Киев работи за пълноценно участие на Европа в преговорния процес и очаква срещите в Берлин да доведат до конкретни резултати.

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Зеленски ще разговаря с Фридрих Мерц

В германската столица са планирани двустранни разговори на Зеленски с европейски партньори, включително с канцлера Фридрих Мерц. Предвидена е и среща с американската страна и съветници по националната сигурност на европейски държави.

„Благодаря на всички, които помагат“, заяви Зеленски.

Къшнър и Уиткоф носят американската позиция

Специалният пратеник на президента на САЩ Джаред Къшнър съобщи, че за Берлин пътува заедно със Стив Уиткоф. Двамата ще проведат консултации със Зеленски и европейски лидери.

По думите на Къшнър сред основните теми са подготовката за следващия кръг на преговорите, гаранциите за сигурност за Украйна и по-широка система за стабилност в Европа. Той посочи, че американската страна иска да задълбочи координацията с Украйна и Европа и да помогне за изработването на обща позиция по ключовите елементи на трайния мир.

Къшнър допълни, че ще бъде обсъден и форматът на бъдещите многостранни преговори, както и възможни следвоенни механизми за сигурност. Според него те трябва да включват надеждни гаранции за Украйна и мерки за намаляване на риска от нови конфликти в Европа.

Срещата в Берлин се провежда на фона на усилията Европа да получи място в подкрепяните от Вашингтон преговори за прекратяване на войната. В нея участват основните европейски държави, които подкрепят Украйна, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Източници: obozrevatel.com, theprint.in, apnews.com