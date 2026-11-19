Принц Хари заяви, че е готов да се върне в британските въоръжени сили и да служи отново, ако това се наложи заради заплахата от Русия. Херцогът на Съсекс направи изявлението в подкаста „Украйна: Последните новини“ на „Телеграф“ по време на изненадващо посещение в Лвов.

„Ако ме попитат дали ще постъпя отново в армията, ако има такава нужда, аз несъмнено ще бъда готов да служа на моята страна редом до моите приятели ветерани и действащите военни“, е казал принц Хари.

42-годишният принц е служил в британските въоръжени сили и е бил на мисии в Афганистан. Той напусна армията през 2015 г., а подкрепата за ранени военнослужещи и ветерани се превърна в една от основните му обществени каузи.

Четвърто посещение в Украйна

През миналия уикенд Хари посети Лвов, където се срещна с ранени британски военнослужещи и с лекарите, които се грижат за тях. Това е четвъртата му визита в Украйна от началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г. Предишното му посещение беше през април.

Според Асошиейтед прес разговорът за подкаста е бил записан по време на посещението, а интервюто е било публикувано от „Телеграф“ след това. Американската агенция посочва, че Хари се е върнал във Великобритания през лятото след шест години в Калифорния.

Хари говори за руската заплаха

В подкаста принцът заявява, че Европа е във война с Русия от десетилетие, макар конфликтът да не се води пряко на територията на всички европейски държави.

„Целият свят може много да научи от Украйна“, е заявил Хари.

Той добавя, че Европа осъзнава руската заплаха и изгражда общ фронт срещу Москва. По думите му би било важно да има и по-силна подкрепа от САЩ. Хари говори и за разминаване между американското общество и администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на подкрепата за Украйна.

По време на срещата си с ранени военнослужещи Хари е заявил, че Украйна ще спечели войната. Изявленията му са лична позиция и не представляват официална позиция на британското правителство или на британските въоръжени сили.

Украйна подготвя делегация за „Инвиктус“

Принц Хари създаде спортните игри „Инвиктус“ през 2014 г. за ранени военнослужещи и ветерани. Следващото издание ще се проведе от 10 до 17 юли 2027 г. в Бирмингам, Англия.

Украйна планира да изпрати около 60 спортисти, което би било най-голямата ѝ делегация в историята на състезанието.

Източници: apnews.com, itv.com