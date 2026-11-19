Белият дом временно е иззел телефоните на журналистите, които пътуват на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“, след излитането му от Китай. Мярката е била обяснена със „съображения за сигурност“, съобщи Франс прес.

„Телефоните ни се изземват временно поради съображения за сигурност“, е заявил репортер от журналистическия екип, придружаващ президента Доналд Тръмп.

Самолетът е излетял от летище Шънджън малко след 18:45 часа местно време, или 10:45 часа по Гринуич. Това е станало след тристранната среща на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин.

Необичайна мярка след срещата на върха

Представителката на „Фокс Нюз“ Джаки Хайнрих, която е председателка на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, отбеляза в публикация в социалната мрежа Екс, че телефоните на журналистите не са били изземвани по време на предишното посещение на Тръмп в Китай през май.

Тя определи случилото се като необичайна мярка. В съобщението си Хайнрих не посочва допълнителни подробности за причините, поради които устройствата са били взети, нито кога ще бъдат върнати.

По предварителния план президентският самолет трябваше да се върне директно в Съединените щати след срещата на върха. Франс прес допуска, че изземването на телефоните може да подсказва за допълнително, предварително необявено спиране, но такава информация не е потвърдена.

По време на посещението си в Азия Тръмп неколкократно загатна за възможността да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Към момента няма потвърждение, че подобна среща ще се състои.