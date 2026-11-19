Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига призова Владимир Путин да прекрати войната срещу Украйна след посещението на руския президент в Китай. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че срещата в Шънджън не е дала на Кремъл очакваната международна сцена.

„Шънджън не е Ялта от мечтите на Путин“, написа Сибига. По думите му руският президент трябва да „слезе на земята“ и да прекрати войната, която, според украинския министър, Русия няма да успее да спечели. Сибига направи и препратка към Ялта в Крим, който е окупиран от Русия.

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Срещата в Шънджън не доведе до пробив за Украйна

На 19 ноември в китайския град Шънджън се срещнаха китайският президент Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп и Владимир Путин. Разговорите продължиха около час и половина. Това беше първата тристранна среща между лидерите на Китай, САЩ и Русия.

След разговорите беше обнародвана декларация, в която се засягат ядрена сигурност, доставки на петролни продукти, стратегическа стабилност и международна сигурност. В текста не се споменават нито Украйна, нито Европа. Асошиейтед прес също съобщи, че срещата не е довела до конкретен пробив по ключовите международни въпроси.

Именно липсата на конкретно решение за войната в Украйна е в основата на оценката на Сибига. Киев не участва в разговорите, въпреки че войната е централният конфликт, свързан с действията на Русия и с европейската сигурност.

Тръмп определи Путин като свой приятел

По време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество Доналд Тръмп нарече Путин свой приятел и заяви, че се радва да го види. Изказването беше направено преди тристранните разговори в Шънджън.

Сибига не посочи конкретни следващи дипломатически стъпки, но настоя, че Москва трябва да прекрати войната, вместо да търси международно признание чрез срещи с лидерите на САЩ и Китай.

Източници: unian.net, apnews.com