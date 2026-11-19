Китай, САЩ и Русия ще продължат координацията помежду си на работно равнище след първата тристранна среща между лидерите на трите държави. Това заяви китайският министър на външните работи Уан И след разговорите между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин в Шънджън.

Срещата се състоя в рамките на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество. По думите на Уан И лидерите са изложили лично един пред друг стратегическите си намерения и са се договорили да предотвратяват конфликти и конфронтация.

Пекин говори за нов модел на взаимодействие

„Това беше среща на върха за мир“, заяви Уан И.

Китайският външен министър определи разговорите като исторически, тъй като това е първата среща в този формат между лидерите на Китай, САЩ и Русия. Според него тя е създала „нов модел“ на взаимодействие между трите държави.

Уан И заяви, че срещата се е състояла в съответствие с тенденциите на времето и очакванията на света. Той не посочи конкретен график за следващите контакти, но потвърди, че координацията на работно равнище ще продължи.

Тристранният формат събира китайския президент Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин. Разговорите поставят акцент върху поддържането на диалог между трите сили и ограничаването на риска от нови конфликти или ескалация на съществуващи противоречия.