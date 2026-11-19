Железопътната арка на Кримския мост е останала на мястото си след удара с украински ракети „Нептун“ през нощта на 19 ноември. Първите публикувани снимки показват потъмняване в долната част на конструкцията, но не и видимо накланяне или разрушаване на самата арка. Съоръжението е дълго 227 метра и тежи около 6000 тона.

На по-ясното сателитно изображение се вижда тъмно петно в северната част на арката. По останалата конструкция и по релсовия път не се различават други отчетливи повреди. От кадрите обаче не може да се установи дали потъмняването е следа от пожар, засенчена зона или дефект на изображението. Автомобилната секция на моста, която беше разрушена при предишните атаки, не се вижда, както и останки във водата.

Москва обяви движение по единия коловоз

Руското транспортно министерство съобщи, че около осем часа след затварянето на моста е възстановено движението по първия железопътен коловоз. По него е трябвало да премине пътническият влак „Таврия“ № 92/91 по маршрута Москва – Керч, който потегля от гара Таман. Министерството не посочи колко вагона има в състава.

Украинският Генерален щаб потвърди удара по железопътната част на съоръжението. В съобщението му се казва: „Целта е поразена, движението по моста е прекъснато. Железопътният коловоз е повреден.“ Украинското министерство на отбраната уточни, че попаденията са в района на арката и релсовия път, а мащабът на щетите все още се установява.

Трети удар по моста за седмица

Атаката от 19 ноември е третата по Кримския мост в рамките на седмица. След удара на 16 ноември автомобилната арка се е отклонила с 15 градуса от вертикалата. При последвалата атака през нощта срещу 17 ноември е паднала автомобилна секция с дължина около 200 метра.

Железопътната връзка също вече е работила с ограничения. Радио Свободна Европа съобщи през септември, че заради повреди по железопътната инфраструктура в Крим влаковете „Таврия“ от Русия са били ограничени до Керч, вместо да продължават до Симферопол. Между Керч и други населени места пътниците са били превозвани с автобуси.

Източници: focus.ua, ru.krymr.com, news.bg