Движението на влаковете по първата железопътна линия на Кримския мост е възстановено след временно спиране, съобщи руският министър на транспорта, цитиран от Ройтерс. Очаква се първите композиции да потеглят скоро.

Железопътният трафик беше прекъснат след поредна атака срещу моста, свързващ Кримския полуостров с континентална Русия. Това е третият удар по съоръжението в рамките на една седмица. Руското транспортно министерство съобщи, че при атаката няма пострадали, докато специалисти оценяват щетите.

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Украинското министерство на отбраната заяви, че по железопътната част на моста са били нанесени удари с ракети „Нептун“. Твърдението не е независимо потвърдено. Украинската страна определи съоръжението като важен маршрут за снабдяване на руските сили, докато Москва го представя като гражданска транспортна връзка.

Кримският мост е изграден като автомобилна и железопътна артерия между полуострова и Русия. Той е построен след анексирането на Крим от Москва през 2014 г. и беше открит през 2018 г. Съоръжението има отделни пътна и железопътна част.

При предишните атаки през седмицата беше прекъснато и автомобилното движение. Железопътната връзка остана ключова за придвижването на пътници и товари между Крим и руската територия, след като пътната част беше сериозно засегната.

Възстановяването на влаковия трафик означава, че железопътната връзка отново може да бъде използвана, но не променя състоянието на повредената автомобилна част. За нея руските власти не са обявили срок за пълно възстановяване.

Източници: euronews.com, apnews.com