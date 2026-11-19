Един човек е загинал, а петима са ранени при атака с руски ударни дронове по централни райони на Киев. Четирима от пострадалите са хоспитализирани, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Киевската градска военна администрация уточни, че загиналият е 26-годишен мъж от Подолския район.

Взривове са чути в центъра на града, докато силите за противовъздушна отбрана са били активирани. В Подолския район отломки от безпилотен летателен апарат са паднали до триетажна сграда, а по-късно е съобщено за пожар в апартаменти и за падане на дрон върху четириетажна сграда.

В Оболонския район са горели отломки на пътното платно. В Шевченковския район отломки са паднали върху покрива на осеметажна сграда, а на открит терен са били повредени повече от 10 автомобила. Кличко съобщи и за счупени прозорци на Владимирския събор.

Щети по исторически сгради и посолства

Сред засегнатите обекти е най-старият жилищен дом в Киев. Сградата се намира в Подола, близо до посолството на Нидерландия, и е построена през 1798 г. със средства на дворянина Леонтий Вишневски. Държавният историко-архитектурен резерват „Древен Киев“ съобщи, че при атаката са повредени множество обекти на културното наследство.

Един от дроновете е паднал близо до посолството на Нидерландия на Контрактовия площад. Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че дипломатическата мисия е получила леки щети, но няма пострадали. „Посолството на Нидерландия получи незначителни повреди. За щастие, никой не е пострадал“, каза Сибига.

По-късно министърът съобщи, че щети е получило и австрийското посолство, разположено недалеч от Владимирския събор. Отломки от дронове са паднали и на територията на Министерството на външните работи на Украйна. Сибига заяви, че те ще бъдат предадени на музей.

Развитието на атаката

Първите данни за паднали отломки в Подолския район бяха съобщени от Кличко в 14:56 часа. В 15:29 часа той информира за пожар в жилище и за падане на дрон на открито място. В 15:38 часа беше съобщено за удар по четириетажна сграда, а в 16:30 часа броят на ранените достигна четирима. По-късно данните бяха актуализирани на петима пострадали и един загинал.

Сибига призова международната общност да осъди атаките срещу чуждестранни дипломатически мисии. „Терорът на Путин трябва да получи твърд отговор“, заяви украинският външен министър.

Източници: unian.net